Το Μουντιάλ της ζωής του: Ο αδιανόητος Μέσι «τρελαίνει» τις στατιστικές

Τα όσα κάνει στο Μουντιάλ του Κατάρ θα μείνουν στην ιστορία. Πιθανότατα θα μεταφερθούν και σε κάποιο βιβλίο, σε κάποια εγκυκλοπαίδεια. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ο Λιονέλ Μέσι απλά δεν… υπάρχει. Είναι ένας εξωγήινος που προσφέρει ποδοσφαιρικές παραστάσεις στον πλανήτη μας. Το τελευταίο παράδειγμα έλαβε χώρα στον αγωνιστικό χώρο του Lusail Stadium. Εκεί που ο Αργεντινός σούπερ σταρ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί είναι ο goat του αθλήματος.

Μια αδιανόητη ασίστ, ένα γκολ στην κανονική διάρκεια και μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στη ρωσική ρουλέτα συνέθεσαν το σκηνικό της εντυπωσιακής εμφάνισης του… Μεσσία. Σε άλλο ένα ματς ο Λιονέλ Μέσι ήταν παντού και έκανε τα πάντα. Πήρε από το χεράκι την Αργεντινή και την οδήγησε ένα βήμα πιο κοντά στη Γη της Επαγγελίας. Η «Αλμπισελέστε» μπορεί να έπαιξε με την «αυτοκτονία», αλλά τελικά, τη δουλειά την έκανε. Εριξε στο καναβάτσο την Ολλανδία και έκλεισε ραντεβού με την Κροατία στα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Και φυσικά, τίποτα δε θα γινόταν αν δεν είχε στις τάξεις της τον τύπο με το «10». Τον τύπο που έχει τη μαγική ικανότητα να ξεσηκώνει ένα ολόκληρο γήπεδο με μια και μόνο κίνηση. Ο Pulga μέτρησε τα περισσότερα σουτ, τις περισσότερες επαφές στο τελικό τρίτο, κέρδισε τα περισσότερα φάουλ, ήταν κυρίαρχος στις μονομαχίες, ενώ δημιούργησε και τις πιο πολλές ευκαιρίες. Με λίγα λόγια; Οργωσε το γήπεδο, κάνοντας σμπαράλια την άμυνα των «Οράνιε».

Lionel Messi’s game by numbers vs. the Netherlands: ◉ Most shots (6)

◉ Most final ⅓ passes (20)

◉ Most chances created (3)

◉ Most duels won (10)

◉ Most fouls won (8) 1 goal, 1 assist.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/wz2vM1r0c3 — Squawka (@Squawka) December 9, 2022

🔎 | FOCUS Lionel Messi v Netherlands: 👌 67 touches

⚽️ 1 goal

🎯 6 shots/2 on target (1.01 total xG)

🅰️ 1 assist

🔑 3 key passes

💨 2/3 successful dribbles

🤺 10/14 ground duels won

📈 9.1 Sofascore rating Our Player of the Match! 🇦🇷🌟#NEDARG #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/FL4EQSLeee — Sofascore (@SofascoreINT) December 9, 2022

Η ασύλληπτη ασίστ που έβγαλε στον Μολίνα θα συζητιέται για χρόνια. Με μια no-look πάσα «έκοψε» στη μέση την άμυνα της Ολλανδίας και έστειλε εξαρχής το μήνυμα: Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κατάρ θα κατέληγε σε αργεντίνικα χέρια.

Who in their right mind plays football and forces the third option as the pass? Well, with Messi, he simply has a different mind. He makes option 3 look like the only obvious option. Sublime. pic.twitter.com/FdhZNAQzqE — EiF (@EiFSoccer) December 9, 2022

That pass from Messi is underated 🐐 pic.twitter.com/4KlMG7YNMx — °^🇦🇷🇪🇸🇳🇱 (@fineboymuk) December 9, 2022

Κάθε ματς για την Αργεντινή είναι do or die και ο Λιονέλ Μέσι φροντίζει να φωνάζει πάντα παρών. Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο ηγέτης της «Αλμπισελέστε» και κανείς δεν μπορεί να του… αφαιρέσει αυτόν τον τίτλο. Με την εικόνα του στα γήπεδα του Κατάρ, έχοντας πατήσει το 35ο έτος της ηλικίας του, ο Pulga δίνει τις κατάλληλες απαντήσεις. Και συνεχίζει να γράφει ιστορία σε κάθε κατηγορία.

Ποια ήταν τα δύο νέα ρεκόρ; Ο Μέσι έφτασε τα δέκα γκολ και ισοφάρισε τον κορυφαίο σκόρερ των «Γκαούτσος», Μπατιστούτα. Παράλληλα, έγινε ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες σε Μουντιάλ, αφήνοντας οριστικά πίσω του τον θρυλικό Ντιέγκο Μαραντόνα.

⚠️ | QUICK STAT Lionel Messi has just equalled Gabriel Batistuta’s record for most goals at the #FIFAWorldCup in an Argentina shirt (10). 🇦🇷 Also, no active player has now scored more goals at the World Cup than Messi (Thomas Müller has also scored 10). 🔥#NEDARG #Qatar2022 pic.twitter.com/9vncH7JqIK — Sofascore (@SofascoreINT) December 9, 2022

No player has created more chances in World Cup history than Lionel Messi (since Opta’s records began in 1966). He doesn’t just score goals 🐐 pic.twitter.com/Ze85u2Qxcb — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022

Παράλληλα, ο Λιονέλ Μέσι έκανε δικό του άλλο ένα ρεκόρ, καθώς έγινε ο κορυφαίος «σερβιτόρος στην ιστορία του Μουντιάλ στη νοκ άουτ φάση (5 ασίστ).

5 – Lionel Messi has assisted five goals in the World Cup knockout stages – since Opta have World Cup assists (from 1966), this is the most on record in the knockout rounds of the finals, surpassing Pelé’s four. Goat. pic.twitter.com/ScHbh5oj1b — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2022

«Θα δείτε την Παρασκευή πως θα σταματήσουμε τον Μέσι. Δε θα σας πω», είχε δηλώσει ο Φαν Χάαλ. Τελικά, οι Ολλανδοί δεν κατάφεραν ποτέ να περιορίσουν τον Pulga, που έβαλε στα δίχτυα την ομάδα των «Οράνιε». «Ο Φαν Χάαλ πουλάει ότι παίζει ποδόσφαιρο και αυτό που έκανε ήταν να βάλει κόσμο στην περιοχή και να βγάζει σέντρες», τόνισε εκνευρισμένος ο Αργεντινός σούπερ σταρ μετά το τέλος του θριάμβου.

Το όνειρο διατηρείται ζωντανό. Για την ακρίβεια, πιο ζωντανό από ποτέ. Ο Λιονέλ Μέσι κουβαλάει στις πλάτες του ένα ολόκληρο έθνος. Μετά από 36 ολόκληρα χρόνια η Αργεντινή θέλει να χαμογελάσει ξανά σε Μουντιάλ. Και ο Pulga είναι αποφασισμένος να ξυπνήσει μνήμες Μαραντόνα. Η 18η Δεκεμβρίου είναι σημειωμένη και καρφιτσωμένη στο ημερολόγιο 35χρονου και άπαντες ευελπιστούν να αποδοθεί ποδοσφαιρική δικαιοσύνη…