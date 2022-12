MVP της 11ης αγωνιστικής της Euroleague o Μίτσιτς

Ο Βασίλιε Μίτσιτς εξαργύρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη της Αναντολού Εφές με 82-71 απέναντι στον Ολυμπιακό και πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της 11ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο Σέρβος σταρ των πρωταθλητών Ευρώπης, τελείωσε τον αγώνα έχοντας 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Παρ’ όλα αυτά ο Μίτσιτς δεν συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από όλους του παίκτες την περασμένη αγωνιστική, με τον Λορέντζο Μπράουν της Μακάμπι να έχει 43 βαθμούς, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε με 98-89 από την Μπάγερν.

Micic guided @AnadoluEfesSK to another victory having 18 PTS & 9 AST & 9 REB (Career-high) & 31 PIR against Olympiacos👇😎

‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/kysXJaoV9i

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2022