Οι οπαδοί της Αργεντινής απειλούν όλο τον κόσμο για τον Μέσι: «Όποιος τον τραυματίσει θα κινδυνεύσει»

Τρεις εβδομάδες απομένουν για την έναρξη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού και γενικότερα αθλητικού event. Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται πλέον προ των πυλών και ήδη ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έχει ξεκινήσει να μπαίνει σε mood Κατάρ.

Τα φαβορί υπάρχουν φυσικά. Φέτος ωστόσο φαίνεται πως οι ομάδες που μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Γη της Επαγγελίας είναι πολλές. Περισσότερες από όσες υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια.

Μέσα σε αυτά, φυσικά και η Αργεντινή. Ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει μεταμορφώσει την Αλμπισελέστε, η οποία μπορεί να βλέπει ρεαλιστικά φέτος την κούπα. Για να γίνει αυτό ωστόσο, θα πρέπει να έχει σίγουρα και τον Λιονέλ Μέσι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν τρελαίνει κάθε στατιστική κατηγορία, μετρώντας 15 γκολ και 12 ασίστ σε 18 ματς με την Αργεντινή και την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Μέσι κάνει πράγματα και θαύματα, σπέρνει τον φόβο και τον τρόμο σε κάθε αντίπαλη άμυνα και δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ για το Μουντιάλ που έρχεται. Μάλιστα, μέσα στο 2022 ο pulga μετράει συνολικά 50 γκολ και ασίστ, κοντράροντας στα ίσα τη νέα γενιά.

Για αυτό και οι οπαδοί της Αργεντινής έστειλαν μήνυμα – προειδοποίηση σε κάθε ποδοσφαιριστή που θα αντιμετωπίσει την pulga, μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ. Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Αλμπισελέστε απειλούν ανοιχτά και αναφέρουν ότι όποιος τραυματίσει τον Μέσι θα μπει αυτομάτως σε κίνδυνο για το υπόλοιπο της ζωής του!

«Απομένουν τρία παιχνίδια για τον Μέσι μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εάν κάποιος ποδοσφαιριστής τον τραυματίσει, πείτε του ότι η ζωή του θα βρίσκεται σε κίνδυνο. Όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν τον Μέσι προσεκτικά.

Δεν έχουμε κατακτήσει το Μουντιάλ εδώ και 37 χρόνια και μόνο ο Μέσι μπορεί να τα καταφέρει. Δεν είναι προειδοποίηση, είναι απειλή», αναφέρουν οι οπαδοί της Αργεντινής.

Argentinian Ultras are concerned that their statement might taken lightly,

so they made it clear that «it is a threat not a warning» in the last line. 😭#Argentina #Messi 🐐💙❤ pic.twitter.com/QKbo3xEIF5

— NiGhT_FuRy🦅 (@GaneshMrshl) October 31, 2022