Νότια Κορέα: Απαντήσεις για την τραγωδία στη Σεούλ ζητά όλη η χώρα

Σοκαρισμένοι συγγενείς παραλαμβάνουν πτώματα, γονείς ψάχνουν για τα παιδιά τους και μια ολόκληρη χώρα αναζητά απαντήσεις μετά τον θάνατο τουλάχιστον 153 ανθρώπων, οι οποίοι ποδοπατήθηκαν όταν ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε σε στενό δρόμο της Σεούλ για να γιορτάσει το Halloween.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-γιεόλ κήρυξε εθνικό πένθος και χαρακτήρισε «ζώνη καταστροφής» τη δημοφιλή συνοικία Ιταεβόν.

«Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός σε καθαρό ουρανό» είπε ένας πατέρας, ξεσπώντας σε κλάματα ενώ παραλάμβανε το πτώμα της κόρης του από νεκροτομείο της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν νέοι ηλικίας 20-30 ετών. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Οι νέοι, πολλοί εκ των οποίων εφηβικής ηλικίας και ντυμένοι με αποκριάτικες στολές, ήταν έτοιμοι να γιορτάσουν το Χάλογουιν στα μπαρ, τα νάιτκλαμπ και τα εστιατόρια της πολυσύχναστης αυτής συνοικίας, όπου τα πάρτι συχνά συνεχίζονται στους στενούς και ανηφορικούς, στενούς παράδρομους. Όμως αυτή τη φορά ο δρόμος γέμισε από ανθρώπους που φώναζαν απελπισμένοι βοήθεια. Οι διασώστες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απελευθερώσουν τα παγιδευμένα κορμιά και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που κείτονταν ξέπνοοι στο έδαφος.

