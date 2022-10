Euroleague: Παραδέχτηκε πως το Ρεάλ – Βίρτους είχε λάθος σκορ

Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη στη χθεσινή αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι τη Βίρτους Μπολόνια, για την 5η αγωνιστική της Euroleague, όπου οι Ιταλοί πήραν τη νίκη με σκορ 92-95. Ή μάλλον έτσι νόμιζαν.

Κι αυτό γιατί σήμερα, η διοργάνωση με επίσημη ανακοίνωσή της, παραδέχτηκε πως κατά τη διάρκεια του τέταρτου δεκαλέπτου, προστέθηκε χωρίς λόγος ένας πόντος στη «βασίλισσα». Συγκεκριμένα, με 6.59′ να απομένουν για το φινάλε και με το σκορ στο 66-80, ο Μούσα έχασε την κατοχή και αντί για το λάθος, η στατιστική υπηρεσία του χρέωσε μια βολή και το σκορ έγινε 67-80, με το λάθος να μην διορθώνεται ποτέ μέχρι τη λήξη του ματς.

Αυτό φυσικά είναι αρκετά πιο σοβαρό από ένα απλό στατιστικό λάθος, καθώς θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την εξέλιξη της αναμέτρησης σε μεγάλο βαθμό.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ρεάλ με τη Βίρτους Μπολόνια για την 5η αγωνιστική της Euroleague και ενώ απέμεναν 6:59 για τη λήξη της τέταρτης περιόδου, ο Τζάναν Μούσα της Ρεάλ έκανε λάθος και η κατοχή πήγε στη Βίρτους.

Οι άνθρωποι της γραμματείας λανθασμένα πρόσθεσαν μία εύστοχη βολή στον Ντζάναν Μούσα, αντί για λάθος στο οποίο υπέπεσε. Η κατάσταση δεν διορθώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε λάθος σκορ 92-95. Το σωστό σκορ του αγώνα είναι 91-95 και όλα τα ομαδικά, αλλά και ατομικά στατιστικά έχουν ήδη διορθωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague».

Here is the video of that play.

Check that Musa is turning the ball over and 2-3 seconds after the score increases from 66 to 67 points. https://t.co/wCIBBaLDho pic.twitter.com/fBXPCchCcM

