Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία έχει κηρύξει ως προσαρτημένες – Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, μεταδίδει το Reuters.

Συμπλήρωσε δε πως όλες οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν μέτρα για την διασφάλιση κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Σε δηλώσεις του προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του, ο Πούτιν έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να συστήσει ένα ειδικό συντονιστικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν για να συνεργαστεί με τις περιφέρειες της Ρωσίας για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

