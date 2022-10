Το «αντίο» του Ολυμπιακού στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Ο ολυμπιονίκης του Tae Kwon Do Αλέξανδρος Νικολαΐδης έφυγε σήμερα από τη ζωή νικημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του, όπως ήταν φυσικό, σκόρπισε τη θλίψη στο χώρο του αθλητισμού.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσα από μια ανάρτησή της στα social media, έσπευσε να πει το δικό της αντίο στον έλληνα πρωταθλητή, αναφέροντας τα εξής:

«Αναπαύσου εν ειρήνη Αλέξανδρε Νικολαΐδη. Η δουλειά σου θα συνεχίσει να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους, ακόμα κι αφού έφυγες.

Καλό ταξίδι Αλέξανδρε…»

🕊 Rest in peace, Alexandros Nikolaidis. Your work will continue to inspire millions of people, even after you’re gone.

