Μακρόν: «Εις βάθος μεταβολή της φύσης» του πολέμου στην Ουκρανία

Για «εις βάθος μεταβολή της φύσης» του πολέμου στην Ουκρανία κάνει λόγο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από τις πυραυλικές επιθέσεις σήμερα κατά του ολόκληρου του ουκρανικού εδάφους.

Αυτά «τα εσκεμμένα πλήγματα της Ρωσίας κατά του συνόλου του ουκρανικού εδάφους και κατά των αμάχων, αποτελεί εις βάθος μεταβολή της φύσης του πολέμου αυτού», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας προσθέτοντας ότι θα συγκαλέσει άμεσα τους διπλωματικούς και στρατιωτικούς του συμβούλους για την εξέταση της κατάστασης.

Τα ρωσικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας συνιστούν «έγκλημα πολέμου», κατήγγειλε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά μέσω Twitter.

«Καταδικάζω με την μεγαλύτερη δριμύτητα τις σημερινές αδιάκριτες ρωσικές επιθέσεις. Η στόχευση του άμαχου πληθυσμού συνιστά έγκλημα πολέμου», έγραψε η Κατρίν Κολονά.

I condemn in the strongest terms Russia’s indiscriminate strikes carried out today against Ukrainian cities.

Intentionally targeting civilians is a war crime. https://t.co/rAc1OJ5THv

