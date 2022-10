Τα στρατεύματα της Ουκρανίας προετοιμάζονται για περαιτέρω προέλαση στο υπό ρωσική κατοχή Λουγκάνσκ, σύμφωνα με τον Σερχίι Χαϊντάι, επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής.

Ο Χαϊντάι έδωσε στη δημοσιότητα χάρτες που φαίνεται να δείχνουν ουκρανικά στρατεύματα έξω από το χωριό Στελμακίβκα του Λουγκάνσκ, λιγότερο από 20 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης-κλειδί Σβατόβε.

The Armed Forces of #Ukraine️ liberated 7 settlements of #Luhansk region, – the head of OVA,Serhii Gaidai

Currently, all seven settlements are fully controlled by Ukraine🇺🇦#Novolovivka;#Nevsky;#Greek woman;#Novoegohorivka;#Hope;#Andriivka;#Stelmahivka.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vZahuoN1h7

