Έγραψε ιστορία ο Μέσι – Ο μοναδικός εν ενεργεία παίκτης με 60 γκολ από φάουλ

On fire είναι το τελευταίο διάστημα ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ κατάφερε να σκοράρει και στο χθεσινό παιχνίδι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Νις, κάτι που έκανε για πέμπτο συνεχόμενο ματς, το οποίο είχε να το κάνει από τον Φλεβάρη του 2021.

Το συγκεκριμένο γκολ ωστόσο, εκτός από εντυπωσιακό, ήταν και ιστορικό για τον ίδιο τον Μέσι. Διότι έφτασε τα 60 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και είναι ο πρώτος εν ενεργεία ποδοσφαιριστής που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα.

Με το συγκεκριμένο τέρμα, ο pulga έφτασε τον Κούμαν στην 8η θέση της συγκεκριμένης στατιστικής κατηγορίας και κυνηγάει τον Ζίκο ο οποίος είχε σταματήσει στις 62 απευθείας εκτελέσεις φάουλ.

Στην κορυφή είναι ο Ζουνίνιο με 77 γκολ από φάουλ…

60 – Lionel Messi scored his 60th goal from direct free kick in his career, the first with Paris (50 with Barcelona, 9 with Argentina). Maestro. #PSGOGCN pic.twitter.com/7F3mQLkFEK

— OptaJean (@OptaJean) October 1, 2022