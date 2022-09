Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας έχει αναπτύξει στρατιώτες και ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού στα σύνορα της χώρας με τη Γεωργία, καθώς άνδρες προσπαθούν να βγουν από τη χώρα μετά την ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RBC επικαλέστηκε το αρμόδιο τμήμα της FSB στη ρωσική δημοκρατία της Βόρειας Οσσετίας – Αλανίας, λέγοντας ότι αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση που κάποιοι Ρώσοι επιχειρήσουν να παραβιάσουν τα σύνορα της Γεωργίας.

Η FSB ανέπτυξε τα στρατεύματα για να διασφαλίσει ότι οι έφεδροι δεν θα εγκαταλείψουν τη χώρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Το τεθωρακισμένο όχημα κινείται εκεί, αλλά δεν κινείται για να δημιουργήσει σημείο ελέγχου- πρόκειται ουσιαστικά για μια εφεδρεία για τυχόν απρόβλεπτα περιστατικά» προσέθεσε.

«Δεν θα δημιουργηθούν σημεία ελέγχου… το σημείο ελέγχου λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί σε ό,τι αφορά στην αναχώρηση ανδρών που βρίσκονται σε ηλικία στράτευσης».

Το ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι Dozhd δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο με ανθρώπους που φορούν στρατιωτικές στολές να επιβαίνουν στο τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού και να περνούν μπροστά από μια σειρά αυτοκινήτων.

Η είδηση έρχεται εν μέσω αναφορών ότι ο Πούτιν ετοιμάζεται να εμποδίσει τους άνδρες σε ηλικία στράτευσης να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Meduza ανέφερε ότι η απαγόρευση ταξιδιού θα ανακοινωθεί από το Κρεμλίνο μετά το τέλος των εν εξελίξει δημοψηφισμάτων στις τέσσερις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Το Meduza, επικαλούμενο δύο πηγές εντός του Κρεμλίνου, ανέφερε ότι η απαγόρευση θα τεθεί επίσημα σε ισχύ στις 28 Σεπτεμβρίου.

Υπολογίζεται ότι μόνο την Κυριακή, η εκτιμώμενη αναμονή για την είσοδο στη Γεωργία έφτασε τις 48 ώρες, με περισσότερα από 3.000 οχήματα να έχουν σχηματίσει ουρά για να περάσουν τα σύνορα.

