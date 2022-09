Ο Κριστιάνο «απαίτησε» από τον Κασάνο σεβασμό

Σε ένα από τα πιο κλισέ ερωτήματα στο ποδόσφαιρο, για τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, κλήθηκε να απαντήσει στο παρελθόν ο Αντόνιο Κασάνο, με τον ιταλό παίκτη να αποκαλύπτει πως η απάντησή του δεν άρεσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος και του τηλεφώνησε.

Ο ιταλός πρώην ποδοσφαιριστής έχρισε τον Μέσι κορυφαίο όλων, ενώ μάλιστα δεν είχε διστάσει να βάλει και τενιστικούς όρους στο «κόλπο», παρομοιάζοντας τον πρώτο με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον 38χρονο άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Ράφαελ Ναδάλ.

Πιο συγκεκριμένα είχε δηλώσει:«Στον Κριστιάνο δεν λείπει τίποτα, ας είμαστε ξεκάθαροι. Αγαπώ το τένις. Αυτήν τη στιγμή ο Κριστιάνο είναι σαν τον Ναδάλ. Ένας φανταστικός αθλητής χτισμένος με ταλέντο, αλλά επίσης με σκληρή δουλειά και επιθυμία. Ο Μέσι μοιάζει περισσότερο με τον Φέντερερ. Είναι αγνή καλλιτεχνία και κλάση. Είναι διαφορετικοί και μπορείς να προτιμάς τον έναν ή τον άλλον. Εγώ είμαι με τον Μέσι, αφού μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμα και όταν στέκεται ακίνητος, σχεδόν δε χρειάζεται τα φυσικά προσόντα».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις όπως φαίνεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον πορτογάλο σούπερ σταρ, ο οποίος και τηλεφώνησε στον Κασάνο, όπως αποκάλυψε ο τελευταίος, και «απαίτησε» σεβασμό. Ωστόσο, ο παλαίμαχος Ατζούρι δε μάσησε τα λόγια του.

«Ο Κριστιάνο μού τηλεφώνησε και μου έστειλε μήνυμα, αφού είπα ότι ο Λιονέλ Μέσι είναι καλύτερος από αυτόν. Μου είπε να τον σέβομαι. Του είπα ότι ο Μέσι είναι σε άλλο επίπεδο και ο βραζιλιάνος Ρονάλντο είναι καλύτερος από αυτόν».

Antonio Cassano: «Cristiano Ronaldo called and messaged me after I said Lionel Messi is better than him. He told me to respect him. I told him Messi is on another level and the Brazilian Ronaldo is better than him.» pic.twitter.com/utGigATU8t

