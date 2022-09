ΟΗΕ: Η παιδεία παγκοσμίως βιώνει βαθιά κρίση

Malala Yousafzai speaks during the Transforming Education Summit on the sidelines of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in Manhattan, New York City, New York, U.S., September 19, 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η εκπαίδευση σε παγκόσμια κλίμακα έχει βυθιστεί σε βαθιά κρίση κατά τη διάρκεια διάσκεψης στη Νέα Υόρκη, ενώ επανέλαβε στην ομιλία του την έκκλησή του στους Ταλιμπάν να επιτρέψουν στα κορίτσια να επιστρέψουν στα θρανία στο Αφγανιστάν. Απηύθυνε την έκκληση αυτή καθώς συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το κλείσιμο των δευτεροβάθμιων σχολείων θηλέων στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, που κατέλαβαν ξανά στην εξουσία στα μέσα του Αυγούστου του 2021. Ουκρανία: Χάνει τον πλήρη έλεγχο του Λουχάνσκ η Μόσχα «Μέσω αυτής της πλατφόρμας, απευθύνω έκκληση στις αρχές του Αφγανιστάν: προχωρήστε στην άρση όλων των περιορισμών στην πρόσβαση των κοριτσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αμέσως», τόνισε ο κ. Γκουτέρες στην ομιλία του κατά την έναρξη συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την παιδεία στη Νέα Υόρκη. Οι Ταλιμπάν, λίγο καιρό μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, απαγόρευσαν στα κορίτσια μετά την έκτη τάξη να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, βυθίζοντάς τα στην απόγνωση και πυροδοτώντας αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας. Κίνδυνοι περιθωριοποίησης, βίας, εκμετάλλευσης Η απαγόρευση αυτή μεγεθύνει τους κινδύνους περιθωριοποίησης, βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης των κοριτσιών, τόνιζε ο ΟΗΕ προ ημερών. Εάν επέστρεφαν τα κορίτσια στο σχολείο ο λαός του Αφγανιστάν θα ανακτούσε ελπίδα, κατά τον Οργανισμό, για τον οποίο η συνέχιση των μέτρων αυτής της φύσης βαθαίνει την κρίση στη χώρα. Οι φονταμενταλιστές σουνίτες λένε ότι τα κορίτσια θα επιτραπεί να ξαναπάνε σχολείο υπό ορισμένους όρους, ιδίως ότι θα φορούν χιτζάμπ και θα παρακολουθούν μαθήματα σε χωριστά κτίρια και με αποκλειστικά γυναίκες εκπαιδευτικούς. Το 70% των παιδιών ηλικίας 10 ετών στις φτωχές χώρες δεν είναι σε θέση να διαβάσει καν ένα απλό κείμενο Πέραν του Αφγανιστάν, στην ομιλία του ο Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε πως η παιδεία βιώνει βαθιά κρίση σε παγκόσμια κλίμακα, επιμένοντας στο ότι το 70% των παιδιών ηλικίας 10 ετών στις φτωχές χώρες δεν είναι σε θέση να διαβάσει καν ένα απλό κείμενο. Η πανδημία είχε καταστροφικό αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία και έπληξε την πρόοδο, συνέχισε. Ενώ ακόμη και σε ανεπτυγμένες χώρες, η άνιση μεταχείριση των μαθητών εδραιώνεται αντί να μειώνεται, πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης Η νομπελίστρια ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι μίλησε για παγκόσμια «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στην παιδεία. Οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες εμποδίζουν τα παιδιά να πάνε σχολείο σε διάφορα κράτη του κόσμου, εξήγησε, επικρίνοντας επίσης έντονα τους Ταλιμπάν. Η Μαλάλα Γιουσαφζάι, που έκανε εκστρατεία για το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση, μόλις επέζησε τον Οκτώβριο του 2021 όταν μέλη του κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν την πυροβόλησαν στο κεφάλι μέσα στο σχολικό λεωφορείο της. «Αν μιλάτε σοβαρά όταν λέτε πως θέλετε ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για τα κορίτσια, τότε να αντιμετωπίζετε με σοβαρότητα την παιδεία», είπε η Μαλάλα Γιουσαφζάι. Δεν φθάνουν «μικρές, τσιγκούνικες, βραχυπρόθεσμες υποσχέσεις», χρειάζεται «δέσμευση στην τήρηση του δικαιώματος στην πλήρη εκπαίδευση και κλείσιμο του χάσματος στη χρηματοδότηση διά παντός». Απευθυνόμενη στους ηγέτες του κόσμου, απαίτησε να μάθει: «πόσες γενιές ακόμα είσαστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε; Πόσο θα μας υποχρεώσετε να περιμένουμε προτού κάνετε όσα υποσχόσασταν;». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share