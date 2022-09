Η εφημερίδα The Post ανέφερε για πρώτη φορά την Παρασκευή ότι το Φάντασμα της Όπερας θα κλείσει τον κύκλο του στο Μπρόντγουεϊ αυτόν τον χειμώνα μετά από 35 χρόνια. Το ίδιο βράδυ η παράσταση εισέπραξε 2 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων.

«Τα ταμεία είναι ζωντανά από τον ήχο της μουσικής της νύχτας!», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παραγωγός της θρυλικής παράστασης σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Λονδίνο.

Στα ύψη οι πωλήσεις

Μετά τη δυσάρεστη ανακοίνωση λήξης, η παράσταση εισέπραξε 2 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων μέχρι τις 8 το βράδυ. Ο παραγωγός Κάμερον Μάκιντος, δήλωσε στην εφημερίδα The Post, πως είναι ευχαριστημένος από την αλματώδη αύξηση των εισιτηρίων και την έκρηξη αγάπης από τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Παρ’ όλα αυτά, το «Το Φάντασμα της Όπερας» τελειώνει οριστικά στη Νέα Υόρκη στις 18 Φεβρουαρίου, μετά από ένα πλούσιο πάρτι για την 35η επέτειό του.

«Όλοι πιστεύουν ότι αυτές οι παραστάσεις μπορούν να συνεχιστούν για πάντα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πια μια μεγάλη παράσταση με τόσους περιορισμούς», πρόσθεσε ο παραγωγός. Προ-πανδημίας, το κόστος λειτουργίας του «Φαντάσματος», ανερχόταν στα 800.000 δολάρια, ενώ σήμερα έχει φτάσει στα 950.000 δολάρια.

Αυτή η αύξηση έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για το Μπρόντγουεϊ, κάνοντας την 35χρονη πορεία να είναι ακόμη πιο θαυμαστή όταν αναλογιστεί κανείς πόσο τεράστια είναι.

«Έρχεται ένα σημείο καμπής στη ζωή κάθε παράστασης, ο αριθμός των χαμένων εβδομάδων αυξανόταν ακόμη και πριν από τον κορονοϊό» σημείωσε ο Μάκιντος. Ίσως αυτή να μην είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε «το Φάντασμα της Όπερας» να ζωντανεύει στη σκηνή, όμως σίγουρα είναι η τελευταία φορά που θα παιχτεί σε αυτή τη μορφή.

Ο επιτυχημένος παραγωγός κλείνει τον κύκλο της παράστασης με ένα αισιόδοξο μήνυμα: «Είμαι σίγουρος ότι το Φάντασμα θα επιστρέψει κάποια στιγμή, όταν απέσυρα το Les Miz επέστρεψε άλλες δύο φορές».

Η αγάπη του κόσμου για το μιούζικαλ

Με περισσότερες από 13.000 παραστάσεις από τότε που άνοιξε η αυλαία στις 26 Ιανουαρίου 1988 στο Majestic Theatre, το σπίτι του μέχρι σήμερα, είναι η μακροβιότερη παράσταση στο Μπρόντγουεϊ. Ακολουθεί το Σικάγο, το οποίο, όπως εξήγησε ο Μάκιντος, είναι πολύ φθηνότερο στη λειτουργία του.

Παρά το γεγονός ότι το Φάντασμα, ένα εμβληματικό μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, ολοκληρώνει την ιστορική του πορεία τον Φεβρουάριο, ο Βρετανός παραγωγός αισθάνεται σίγουρος για ένα ευοίωνο μέλλον για το Μπρόντγουεϊ και το Γουέστ Εντ.

Το «Φάντασμα» μπορεί να φεύγει από το Μπρόντγουεϊ, αλλά αδιαμφισβήτητα αφήνει πολλές αναμνήσεις στους 19,8 εκατομμύρια ανθρώπους που το έχουν δει σε διάφορες παραστάσεις σε 17 διαφορετικές γλώσσες. Μια νέα παραγωγή στα μανδαρινικά θα συμπληρώσει σύντομα τις 18, ενώ η παράσταση εξακολουθεί να παίζεται στο Λονδίνο.

Η αγαπημένη παράσταση του κοινού, έχει εισπράξει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει προβληθεί σε 145 εκατομμύρια ανθρώπους σε 41 χώρες. Όπως τραγουδάει ο μασκοφόρος πρωταγωνιστής, «Το Φάντασμα της Όπερας είναι εκεί, μέσα στο μυαλό σας».

Η παράσταση περιέχει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του Σερ Άντριου Λόιντ Γουέμπερ, όπως το All I Ask Of You και το The Music Of The Night.