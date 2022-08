A specialist works at the post that trades National Bank of Greece, on the floor of the New York Stock Exchange, Monday, June 29, 2015. Anxious Greek pensioners swarmed closed bank branches Monday in the hope of getting their pensions, while queues formed at ATMs as they gradually began dispensing cash again following the imposition of strict controls on capital. (AP Photo/Richard Drew)

Με τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη να σημειώνει νέο υψηλό ρεκόρ στο 9,1% τον Αύγουστο, υψηλότερα των προσδοκιών, και αρκετά μακριά από τον στόχο 2% της ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να ετοιμάζονται να αυξήσουν το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και πάλι τον επόμενο μήνα με τις αγορές μάλιστα να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,75%, οι πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές εντάθηκαν. Ο υψηλότερος πληθωρισμός θα επιβαρύνει περαιτέρω τη ζήτηση, ωθώντας την ευρωζώνης σε ύφεση το χειμώνα εκτίμησε η Oxford Economics, που αναμένει αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% από την ΕΚΤ. Διαβάστε επίσης: «Βαρυχειμωνιά» στην Ευρώπη – Υφεση και κρίση η νέα κανονικότητα Σε υποβάθμιση της σύστασής της για τις μετοχικές αγορές από «ουδέτερη θέση» σε «μείωση θέσεων» προχώρησε η Credit Suisse, καθώς μετά το σήμα για υψηλότερα επιτόκια στο Jackson Hole από τους κεντρικούς τραπεζίτες οι αγορές είναι πια αντιμέτωπες με επιβράδυνση της ανάπτυξης, αυξανόμενους κινδύνους ύφεσης και υψηλού πληθωρισμού. Πάτμος: Ένας ξεχωριστός προορισμός στην «Ιερουσαλήμ» του Αιγαίου Επώδυνοι οι επόμενοι μήνες Οι επόμενοι μήνες πιθανότατα θα είναι επώδυνοι, αφότου η ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ακύρωσε τις όποιες ελπίδες για στροφή σε πιο χαλαρή πολιτική, πυροδοτώντας ένα διήμερο «sell off» στις αγορές. Οι επενδυτές από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αναρωτηθούν σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων και πόσο βαθιά θα είναι η οικονομική επιβράδυνση. Παράλληλα, σε υποβάθμιση της σύστασή της για τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές σε «ουδέτερη θέση» έχει προχωρήσει προσφάτως και η Deutsche Bank, εκτιμώντας πως το καλοκαιρινό ράλι ανάκαμψης δεν θα έχει συνέχεια. Οι κίνδυνοι επισκιάζουν τις πιθανές θετικές εξελίξεις, σημείωναν οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας, εκτιμώντας πως η Ευρώπη οδεύει σε ήπια ύφεση με τον κίνδυνο για πιο βαθιά ύφεση να αυξάνεται στην περίπτωση που η ενεργειακή κρίση επιδεινωθεί, ενώ την ίδια ώρα υπαρκτός είναι ο κίνδυνος αρνητικών αναθεωρήσεων όσον αφορά τις προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη. «Μεγάλη Μετριοπάθεια» Η εποχή της «Μεγάλης Μετριοπάθειας», που κυριάρχησε από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως το 2019, πριν δηλαδή από τη πανδημία της Covid-19, που χαρακτηρίστηκε από σταθερή ανάπτυξη και χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού, έλαβε τέλος, εκτιμά και η BlackRock. Στο νέο περιβάλλον, αν και στρατηγικά παραμένει υπέρ των μετοχών, συστήνει πλέον «μείωση θέσεων» («underweight»), τόσο στις χρηματιστηριακές όσο και στις ομολογιακές αγορές, καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει ασταθές, απόρροια των περιορισμών στην παραγωγή, τους κλυδωνισμούς στις αλυσίδες εφοδιασμού, τις γεωπολιτικές κρίσης και την πανδημία, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αναζητούν πλέον ένα μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου για να τοποθετηθούν σε μετοχές και ομόλογα. Οι κεντρικές τράπεζες θα ανεχτούν τις πληθωριστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα έντονες διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας. Ενα υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου και η επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος μειώνει ούτως ή άλλως τις αναμενόμενες αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων ωθώντας επενδυτικά στη σύσταση «underweight» σε διάφορα ενεργητικά. Στις επενδύσεις σταθερού εισοδήματος το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων, ο υψηλότερος πληθωρισμός και η αύξηση των επιπέδων του δημοσίου χρέους καθιστούν ευάλωτα τα κρατικά ομόλογα. Οι μετοχές επίσης δεν ευνοούνται από τα υψηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια που σημαίνουν υψηλότερο προεξοφλητικό επιτόκιο για τις μετοχές, κάτι που περιορίζει τις εκτιμώμενες αποδόσεις, την ώρα που η επιβράδυνση των οικονομιών επιδεινώνει και τα κέρδη ανά μετοχή των εταιρειών. Τα μετρητά Τα μετρητά με βάση το δολάριο, εμφανίζονται πλέον περισσότερο ελκυστικά έναντι των μετοχών, σύμφωνα με την Morgan Stanley που συστήνει τοποθετήσεις σε μετρητά, δεδομένου ότι για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, ( τα μετρητά) δεν προσφέρουν χειρότερες αποδόσεις από όλες τις άλλες επιλογές της αγοράς. Οι αποδόσεις των αμερικανικών εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας, κινούνται στο 3,1%, και είναι οι υψηλότερες από τα τέλη του 2007 προσφέροντας αποδόσεις 157 μονάδων βάσης υψηλότερες των μερισμάτων των εταιρειών του του δείκτη S&P 500 των ΗΠΑ, 21 μονάδες βάσης πάνω από το αμερικανικό 10ετές ομόλογο και μόλις 60 μονάδες βάσης λιγότερα από τον US Aggregate Bond index. Το να έχει κανείς μετρητά σε δολάριο είναι μια σχετικά ελκυστική επιλογή, καθώς προσφέρει υψηλή απόδοση, ρευστότητα αλλά και καλύτερες προβλεπόμενες αποδόσεις από τις αμερικανικές μετοχές, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και τα εταιρικά ομόλογα στους επόμενους 12 μήνες, υποστηρίζει η Morgan Stanley. Το ΧΑ Όσον αφορά το χρηματιστήριο της Αθήνας, ορισμένα χρηματιστηριακά γραφεία συστήνουν στους επενδυτές, να περιορίσουν την έκθεσή τους στις ελληνικές μετοχές, δεδομένου μάλιστα πως έχει αυξηθεί και το πολιτικό ρίσκο μετά το σκάνδαλο με τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Οι αγορές εξάλλου προετοιμάζονται τώρα, όπως αναφέρουν, για υψηλότερες τιμές ενέργειας, ταχύτερο ρυθμό αύξησης των επιτοκίων και βαθύτερη ύφεση, με τον πληθωρισμό μάλιστα να μην έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Ωστόσο, ορισμένες άλλες χρηματιστηριακές εταιρείες, υποστηρίζουν πως οι επενδυτές θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το αρνητικό κλίμα στις αγορές και να αυξήσουν τις θέσεις τους σε επιλεγμένες ελληνικές μετοχές που παρουσιάζουν υγιή ανάπτυξη κερδών και ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές. Πηγή ΟΤ Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share