Χαμός με τις απαράδεκτες δηλώσεις κατά του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Ο κόσμος του μπάσκετ «σφάζει» τον Αρίνας

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι δηλώσεις του Γκίλμπερτ Αρίνας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Agent Zero», γνωστός για τις… προκλητικές -και όχι μόνο- δηλώσεις τους βρέθηκε και πάλι στο «μάτι του κυκλώνα», με πολλούς παλαίμαχους παίκτες του ΝΒΑ, αναλυτές του αθλήματος και φιλάθλους να τον «δικάζουν».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρίνας ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριξε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «δεν καταλαβαίνει το μπάσκετ ακόμα». Μετά τη σωρεία των αντιδράσεων ο πρώην σούπερ σταρ προσπάθησε να αναλύσει και να υποστηρίξει τα όσα είπε για τον Greek Freak, αλλά μάλλον τα έκανε χειρότερα…

Τα έκανε χειρότερα

Με νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram θέλησε να «αποδείξει» πως η βελτίωση του Γιάννη είναι μόνο σωματική καθώς, όπως είπε, συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη και να έχει τις ίδιες αδυναμίες στο παιχνίδι του, όπως και στο ξεκίνημά του στη λίγκα.

Αναφέρθηκε στα χαμηλά ποσοστά του στα τρίποντα και τις βολές και στο παιχνίδι από μέση απόσταση.

«Όλοι το έχουμε πει: αν είχε σταθερό σουτ και τρίποντο, θα ήταν ασταμάτητος. Έχουν περάσει εννέα χρόνια και ακόμα λέμε το ίδιο, αλλά όσα λέω είναι λάθος. Άκου έναν hater, γιατί αυτός ξέρει τις αδυναμίες σου, κάτι που σημαίνει πως έχει το σχέδιο να γίνεις καλύτερος» αναφέρει στο φινάλε του μηνύματός του.

Το Twitter «δικάζει» τον Γκίλμπερτ Αρίνας

Φαίνεται όμως ότι αυτά… μόνο εκείνος τα πιστεύει. Και δεν το λέμε εμείς, ή άλλοι φίλαθλοι των Μπακς αλλά άνθρωποι του μπάσκετ.

Χαρακτηριστικό αυτό που έγραψε ο Εντι Τζόνσον, ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ, ο οποίος σημείωσε πως υπάρχουν πολλοί παίκτες που κυριάρχησαν με τον τρόπο του.

Μάλιστα έδωσε και παραδείγματα: Ο Καρίμ με το Sky Hook, ο Σακίλ με τη δύναμή του, ο Μάτζικ με την πάσα του και ο Γιάννης με την αθλητικότητά του. «Θύμισε» δε στον Αρίνας τα ποσοστά και τους μέσους όρους που είχε εκείνος και τα αντίστοιχα νούμερα του Αντετοκούνμπο.

Throughout the history of basketball there have many greats that dominated their way. Kareem Sky Hook, Shaq Destroying , Magic with the threat of passing , Giannis with intense pressure and athleticism. etc etc. Gil you shot 42% and 35 from 3. Giannis is 53% and 28 ppg last 6yrs https://t.co/nymxpPKn5j — Eddie A Johnson (@Jumpshot8) August 28, 2022

Όμως δεν ήταν μόνο αυτός. Κι άλλοι άνθρωποι του μπάσκετ έσπευσαν να απομυθοποιήσουν τις δηλώσεις του Αρίνας.

Δείτε κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά μηνύματα…

Insane how Gilbert is trying to spin Giannis’ ability to score 30 points in 30 minutes through the regular season as a bad thing… Ridiculous. — Mo Mooncey (@TheHoopGenius) August 26, 2022

No way Gilbert believes those words he said about Giannis lol. No way man. — Chris Williamson (@CWilliamson44) August 26, 2022

Last 4 yrs of Giannis Antetokounmpo 31.3 PTS, 13.2 REB, 6.3 AST, 1.4 BLK, 1.2 STL per 75 poss, +6.6 rTS%, +10.5 BPM Gilbert Arenas’ single-season peak 27.0 PTS, 3.2 REB, 5.6 AST, 0.3 BLK, 1.9 STL per 75 poss, +4.5 rTS%, +5.4 BPM https://t.co/sRdLuCbF6c — Andy Bailey (@AndrewDBailey) August 27, 2022

Gilbert Arenas claiming Giannis doesn’t understand basketball is the highest brand of irony https://t.co/qijjVw0tuq — Mike Piellucci (@mikelikessports) August 27, 2022

Phil Handy sitting there letting Arenas rip Giannis for ‘not knowing how to train his body’ when Handy can’t stop tripping over himself with praise for Kyrie— who can’t play two games in a row without breaking down. https://t.co/JOMjH5GD09 — Justin Termine (@TermineRadio) August 27, 2022

Gilbert Arenas always had a flippant mouth so not surprising he would say something stupid like this about Giannis. https://t.co/coTr8IbcpF — Olafimihan Oshin (@olafimihanoshin) August 27, 2022