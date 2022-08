Εκτός διεκδίκησης της «Χρυσής μπάλας» ο Μέσι!

Έκπληξη μεγατόνων στους διεκδικητές της Χρυσής μπάλας αφού το France Football που διοργανώνει τον διαγωνισμό άφησε εκτός λίστας τον Λιονέλ Μέσι.

Ο επτά φορές νικητής του θεσμού δεν θα είναι στους υποψήφιους μετά το μακρινό 2005 λόγω την μέτριας χρονιάς που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν πέρυσι.

Ταυτόχρονα βγήκαν και οι υποψήφιοι για τους διαγωνισμούς για τον καλύτερο τερματοφύλακα της σεζόν και καλύτερο νεαρό ποδοσφαιριστή όπως και για την γυναικεία χρυσή μπάλα.

Η λίστα με τους 30 για την Χρυσή Μπάλα:

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ραφαέλ Λεάο (Μίλαν)

Κρίστοφερ Ενκουνκού (Λειψία)

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

Τζόσουα Κίμιχ (Μπάγερν)

Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ (Λίβερπουλ)

Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης)

Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)

Λουίς Ντίας (Πόρτο – Λίβερπουλ)

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπάγερν – Μπαρτσελόνα)

Ριγιάντ Μαχρέζ (Μάντσεστερ Σίτι)

Κασεμίρο (Ρεάλ Μαδρίτης)

Χέουνγκ – Μιν Σον (Τότεναμ)

Φαμπίνιο (Λίβερπουλ)

Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Μάικ Μενιάν (Μίλαν)

Χάρι Κέιν (Τότεναμ)

Φιλ Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι)

Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ – Μπάγερν)

Ντάργουιν Νούνιες (Μπενφίκα – Λίβερπουλ)

Σεμπαστιάν Αλέ (Άγιαξ – Ντόρτμουντ)

Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης)

Αντόνιο Ρούντιγκερ (Τσέλσι – Ρεάλ Μαδρίτης)

Κριστιάνο Ρονάλντο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)

Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους)

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Ζοάο Κανσέλο (Μάντσεστερ Σίτι)

Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Ντόρτμουντ – Μάντσεστερ Σίτι)

Οι υποψήφιοι για το Kopa Trophy:

Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ/Ντόρτμουντ)

Τζουντ Μπέλιγκχαμ (Ντόρτμουντ)

Εντουάρντο Καμαβίνγκα (Ρεάλ Μαδρίτης)

Γκάβι (Μπαρτσελόνα)

Ράιν Χράφενμπερχ (Άγιαξ/Μπάγερν Μονάχου)

Τζόσκο Γκβαρντιόλ (Λειψία)

Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου)

Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ)

Φλόριαν Βιτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν)

The ten Kopa Trophy nominees ⤵️

Οι υποψήφιοι για το Yachine Trophy:

Γιασίν Μπόνο (Σεβίλλη)

Άλισον Μπέκερ (Λίβερπουλ)

Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης)

Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι)

Μάικ Μενιάν (Μίλαν)

Εντουάρ Μεντί (Τσέλσι)

Μανουέλ Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου)

Γιαν Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης)

Κέβιν Τραπ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης)

Ούγκο Γιορίς (Τότεναμ)

Here are the ten Yachine Trophy nominees ⤵️

🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇷 Alisson Becker

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇷 Ederson

🇫🇷 Mike Maignan

🇸🇳 Edouard Mendy

🇩🇪 Manuel Neuer

🇸🇮 Jan Oblak

🇩🇪 Kevin Trapp

🇫🇷 Hugo Lloris#TropheeYachine #ballondor pic.twitter.com/BD3asXqu5g

— Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022