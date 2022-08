BBC: Ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Η 20η επέτειος του Facebook πλησιάζει το 2024 και προετοιμάζοντας τη συμπλήρωση 20 δεκαετιών ενός από τα πιο σημαντικά τεχνολογικά γεγονότα στον κόσμο, το BBC σχεδιάζει τώρα σειρά ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και τη δημιουργία της γιγαντιαίας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αντίθεση με την ταινία Social Network του 2010, το BBC υποστηρίζει ότι θα είναι ένας «οριστικός απολογισμός» του Ζούκερμπεργκ και της ανόδου του στη βιομηχανία της τεχνολογίας προσφέροντας μια πιο ακριβή περιγραφή των γεγονότων σε ένα δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από τρία μέρη.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι θα παρουσιάσει «βασικούς πρωταγωνιστές, μαρτυρίες εμπιστευτικών πληροφοριών, προσωπικά ημερολόγια και σπάνιο αρχειακό υλικό». Η εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών Mindhouse θα αναλάβει το πρότζεκτ.

«Η αξιοσημείωτη ιστορία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ και του Facebook είναι ένα από τα γεγονότα της εποχής μας» δήλωσε η διευθύντρια δημιουργικού της Mindhouse, Νάνσι Στρανγκ.

«Έχει κάνει αναμφισβήτητα περισσότερα για να μεταμορφώσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη συνδεσιμότητα από οποιοδήποτε άλλο άτομο αυτόν τον αιώνα. Είμαι ενθουσιασμένη που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να πούμε την εκπληκτική εκ των έσω ιστορία του γίγαντα των social media και του ανθρώπου πίσω από αυτήν».

