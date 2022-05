«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη από τις πρώτες αναφορές κρουσμάτων του ιού της ευλογιάς των πιθήκων στην ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε και να συντονίσουμε ενεργά την απάντηση της ΕΕ με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεση της η ΕΕ», αναφέρει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και, ενώ αυτή τη στιγμή η πιθανότητα εξάπλωσης στον ευρύτερο πληθυσμό είναι χαμηλή, η κατάσταση εξελίσσεται», συμπλήρωσε.

Most reported cases so far are mild, but children, pregnant women and immunosuppressed persons may be at risk of severe disease. 1/2 https://t.co/enG9E3xdZY

Risk of transmission in the general population is low at this stage.

First EU Risk Assessment on #monkeypox ➡️

Παράλληλα, η κ. Κυριακίδου ανέφερε ότι «πρέπει όλοι να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής διαγνωστική ικανότητα εντοπισμού των επαφών και ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα εμβόλια, αντιιικά και ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για τους επαγγελματίες υγείας».

«Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ θα συζητήσει αύριο την ευλογιά των πιθήκων και η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φαρμάκων (EMA) συνεργάζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση και τη διαθεσιμότητα εμβολίων και θεραπειών», καταλήγει η Στέλλα Κυριακίδου.

We are in continuous contact with 🇪🇺 Member States on availability of diagnostics, contact tracing, PPE, vaccines and treatments.

We are already coordinating and supporting a united EU response.

This is an evolving situation.

We must all remain vigilant.

2/2

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 23, 2022