Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο

Τι και αν οι Σέλτικς ήταν μπροστά στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού της Βοστώνης; Τι και αν μάτωσε στο φρύδι; Τι και αν παίζει εδώ και έναν μήνα… μόνος του στη επίθεση, καθώς ο Κρις Μίντλετον απουσιάζει λόγω ενός τραυματισμού;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να «οργιάζει» και να αποδεικνύει πως αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη.

Ο Greek Freak πήρε από το χέρι τους Μπακς στο Game 5 της σειράς, έκανε ένα «μυθικό» παιχνίδι μέσα στη Βοστώνη απέναντι στους Σέλτικς, έχοντας 40 πόντους και 11 ριμπάουντ (14/22 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/10 βολές, τρεις ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ σε 40:20 λεπτά συμμετοχής, οδήγησε τα «ελάφια» στη νίκη και στο 3-2, φτάνοντας έτσι ένα βήμα πριν από τους τελικούς της Ανατολής.

Ένα ακόμα παιχνίδι που στα φετινά playoffs ο Αντετοκούνμπο κάνει… παππάδες. Ο Γιάννης βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους για να «τρελάνει» την παγκόσμια μπασκετική κοινότητα, βγάζοντας σε κάθε αγώνα και την ηγετική ικανότητα που έχει αναπτύξει.

Τα στατιστικά του στα φετινά playoffs έχουν «τρομοκρατήσει» το NBA. Στο top5 στους πόντους, με 31.1 ανά αγώνα. Στο top5 στα ριμπάουντ με 13 ανά αγώνα. Στο top5 στις ασίστ με 6.6 ανά αγώνα. Στο top5 στα μπλοκ με 1.3 ανά αγώνα.

Ο μοναδικός παίκτης που βρίσκεται στο top5 σε τόσες διαφορετικές κατηγορίες στα φετινά playoffs του NBA.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος παίκτης μετά τον Όσκαρ Ρόμπερτσον που έχει στα 10 πρώτα παιχνίδια των playoffs 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ ανά αγώνα!

Players to average 30+ PPG, 10+ RPG and 5+ APG in the first 10 games of the playoffs:

2022 – Giannis Antetokounmpo, 31.1 PPG, 13.0 RPG, 6.6 APG

1963 – Oscar Robertson, 30.2 PPG, 13.5 RPG, 8.8 APG@Bucks | #FearTheDeerhttps://t.co/fYAXrsJhlK pic.twitter.com/yaDfPlnlCE

— Basketball Reference (@bball_ref) May 12, 2022