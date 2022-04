Ένας ένοπλος άνοιξε σήμερα πυρ μέσα σε ένα νηπιαγωγείο στην πόλη Ουλιάνοφσκ της Ρωσίας σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο μια πηγή.

Στη συνέχεια ο ένοπλος αυτοκτόνησε, πρόσθεσε η πηγή.

#BREAKING

⚡ Local authorities say four have died as a result of #shooting at a #Ulyanovsk region #Kindergarten#Russian #Moscow #UkraineRussia https://t.co/i7iOg3NGLw pic.twitter.com/GMzBFzFBXQ

