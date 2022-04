Σφοδρές μάχες γίνονται στην πόλη Ιζιούμ, γνωστή ως πύλη προς την περιοχή του Ντονμπάς και τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι Ρώσοι τη χρησιμοποιούν ως ορμητήριο για να επιτεθούν σε πόλεις στα ανατολικά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το BBC.

Μάλιστα, υπάρχουν φόβοι ότι το Ιζιούμ θα γίνει η επόμενη Μπούκα – όπου η Ρωσία κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων και βασανιστηρίων.

Το Ιζιούμ φέρεται να έχει την υψηλότερη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

#Ukraine: A Ukrainian supply truck was destroyed by the Russian artillery south of Izium, #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/7M8ofxX94T

— The Corner Of Truth 🇨🇭 (@KaBaztian) April 19, 2022