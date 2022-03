Σε βομβαρδισμό θεάτρου, όπου έβρισκαν καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι, προχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις, το απόγευμα της Τετάρτης, όπως καταγγέλλει η ουκρανική πλευρά. Παράλληλα, γίνεται λόγος για επίθεση με οβίδες σε αυτοκινητοπομπή με αμάχους.

Ο αντιδήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε στο BBC ότι υπολογίζει πως εκεί βρίσκονταν έως και 1.200 άτομα. Ο αριθμός των θυμάτων είναι ακόμη άγνωστος.

Horrifying reports that Mariupol’s drama theater was bombed today in a Russian airstrike. Hundreds of civilians were reportedly sheltering inside, according to Mariupol’s city council.

The building is located in a park in the city center. Impossible that this was an accident.

