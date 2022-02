Στοπ της ΔΟΕ σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές και αξιωματούχους

Το εκτελεστικό συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) συνέστησε στις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες να απαγορεύσουν σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές και αξιωματούχους τη συμμετοχή σε διοργανώσεις, όπως ανέφερε σήμερα, εξαιτίας της εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ΔΟΕ ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση «για να προστατεύσει την ακεραιότητα των παγκόσμιων αθλητικών διοργανώσεων και για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων». Η ΔΟΕ προέτρεψε επίσης τις ομοσπονδίες να διασφαλίσουν ότι κανένας αθλητής ή αθλητικός αξιωματούχος από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχει με το όνομα Ρωσία ή Λευκορωσία.

«Οι Ρώσοι ή Λευκορώσοι υπήκοοι, είτε ως άτομα είτε ως ομάδες, θα πρέπει να γίνονται δεκτοί μόνο ως ουδέτεροι αθλητές ή ουδέτερες ομάδες. Δεν πρέπει να εμφανίζονται εθνικά σύμβολα, χρώματα, σημαίες ή ύμνοι», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ειπλέον έλαβε την απόφαση να αποσύρει το παράσημο του Ολυμπιακού Τάγματος από όλα τα πρόσωπα που έχουν επί του παρόντος σημαντική θέση στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είπε ότι έλαβε την απόφαση με βάση «τις εξαιρετικές συνθήκες της κατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και άλλες παραβιάσεις του Ολυμπιακού Χάρτη από τη ρωσική κυβέρνηση στο παρελθόν».

H ανακοίνωση της ΔΟΕ:

«Το εκτελεστικό συμβούλιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) συζήτησε ξανά σήμερα το δίλημμα που αντιμετωπίζει το Ολυμπιακό Κίνημα μετά την παραβίαση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας από τη ρωσική κυβέρνηση και την κυβέρνηση της Λευκορωσίας μέσω της υποστήριξής της σε αυτό.

Το Ολυμπιακό Κίνημα είναι ενωμένο στην αποστολή του να συμβάλει στην ειρήνη μέσω του αθλητισμού και να ενώσει τον κόσμο σε ειρηνικό ανταγωνισμό πέρα από κάθε πολιτική διαμάχη. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τα Παγκόσμια Κύπελλα και πολλά άλλα αθλητικά γεγονότα ενώνουν αθλητές χωρών που βρίσκονται σε αντιπαράθεση και μερικές φορές ακόμη και πόλεμο.

Ταυτόχρονα, το Ολυμπιακό Κίνημα είναι ενωμένο με την αίσθηση της δικαιοσύνης να μην τιμωρεί τους αθλητές για τις αποφάσεις της κυβέρνησής τους εάν δεν συμμετέχουν ενεργά σε αυτές. Δεσμευόμαστε για δίκαιους αγώνες για όλους χωρίς καμία διάκριση.

Ο σημερινός πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο, θέτει το Ολυμπιακό Κίνημα σε δίλημμα. Ενώ αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα μπορούσαν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις, πολλοί αθλητές από την Ουκρανία δεν μπορούν να το κάνουν λόγω της επίθεσης στη χώρα τους.

Αυτό είναι ένα δίλημμα που δεν μπορεί να λυθεί. Ως εκ τούτου, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ εξέτασε προσεκτικά σήμερα την κατάσταση και, με βαριά καρδιά, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Για την προστασία της ακεραιότητας των παγκόσμιων αθλητικών αγώνων και για την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ συνιστά στις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και στους διοργανωτές αθλητικών διοργανώσεων να μην προσκαλούν ή να επιτρέπουν τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών και αξιωματούχων σε διεθνείς αγώνες.

Όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε σύντομο χρονικό διάστημα για οργανωτικούς ή νομικούς λόγους, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ προτρέπει σθεναρά τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων σε όλο τον κόσμο να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διασφαλίσουν ότι κανένας αθλητής ή αθλητικός αξιωματούχος από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία δεν επιτρέπεται να λάβει μέρος με το όνομα Ρωσία ή Λευκορωσία. Ρώσοι ή Λευκορώσοι υπήκοοι, είτε ως άτομα είτε ως ομάδες, θα πρέπει να γίνονται δεκτοί μόνο ως ουδέτεροι αθλητές ή ως ουδέτερες ομάδες. Δεν πρέπει να εμφανίζονται εθνικά σύμβολα, χρώματα, σημαίες ή ύμνοι.

Όπου, σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, ακόμη και αυτό δεν είναι δυνατό σε σύντομο χρονικό διάστημα για οργανωτικούς ή νομικούς λόγους, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ αφήνει στον αρμόδιο οργανισμό να βρει τον δικό του τρόπο για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το δίλημμα που περιγράφεται παραπάνω.

Σε αυτό το πλαίσιο, το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ εξέτασε ιδιαίτερα τους επερχόμενους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Πεκίνο 2022 και επανέλαβε την πλήρη υποστήριξή της προς τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) και τους Αγώνες.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ διατηρεί την επείγουσα σύστασή της να μην διοργανωθεί καμία αθλητική εκδήλωση στη Ρωσία ή τη Λευκορωσία, η οποία εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ, με βάση τις εξαιρετικές συνθήκες της κατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και άλλες παραβιάσεις του Ολυμπιακού Χάρτη από τη ρωσική κυβέρνηση στο παρελθόν, έλαβε την απόφαση να αποσύρει το παράσημο του Ολυμπιακού Τάγματος από όλα τα πρόσωπα που ασκούν επί του παρόντος σημαντική λειτουργία στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή σε άλλη υψηλόβαθμη θέση που σχετίζεται με την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο κ. Ντμίτρι Τσεμισένκο, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο κ. Νμίτρι Κόζακ, Αναπληρωτής Αρχηγός του Επιτελείου του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου

Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ καλωσορίζει και εκτιμά τις πολλές εκκλήσεις για ειρήνη από αθλητές, αθλητικούς παράγοντες και μέλη της παγκόσμιας Ολυμπιακής Κοινότητας. Η ΔΟΕ θαυμάζει και υποστηρίζει ιδιαίτερα τις εκκλήσεις για ειρήνη από Ρώσους αθλητές.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της με την Ολυμπιακή Κοινότητα της Ουκρανίας. Είναι στις καρδιές και τις σκέψεις μας. Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ δεσμεύεται να συνεχίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειές της για ανθρωπιστική βοήθεια. Ως εκ τούτου, δημιούργησε σήμερα ένα ταμείο αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΟΕ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες που ήδη υποστηρίζουν τους Ουκρανούς αθλητές και τις οικογένειές τους.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΔΟΕ, επικουρούμενο από την Task Force της ΔΟΕ, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Μπορεί να προσαρμόσει τις συστάσεις και τα μέτρα της σύμφωνα με τις μελλοντικές εξελίξεις. Η ΔΟΕ επιβεβαιώνει το κάλεσμα του Προέδρου της ΔΟΕ: «Δώστε μια ευκαιρία στην ειρήνη»».

IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022