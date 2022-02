Αλυσιδωτές αντιδράσεις, εν μέσω φόβου για κλιμάκωση της έντασης στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, προκαλεί το διάγγελμα μιας ώραςτου ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο οποίο μεταξύ άλλων ανακοίνωσε την αναγνώριση ανεξαρτησίας Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει πως ανέμενε αυτή την κίνηση από την Ρωσία, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος για άμεση απάντηση.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν σύντομα υπογράφει Εκτελεστικό Διάταγμα που θα απαγορεύει νέες επενδύσεις, εμπόριο και χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ προς, από ή στις λεγόμενες περιοχές των Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Αυτό το Εκτελεστικό Διάταγμα θα παρέχει επίσης την εξουσία για την επιβολή κυρώσεων σε οποιοδήποτε άτομο αποφασιστεί να δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις περιοχές της Ουκρανίας. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών θα έχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σύντομα» αναφέρεται.

Επίσης, οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα πρόσθετα μέτρα που σχετίζονται με τη σημερινή «κατάφωρη παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας».

Όπως τονίζεται, αυτά τα μέτρα είναι ξεχωριστά και θα ήταν επιπρόσθετα των γρήγορων και αυστηρών οικονομικών μέτρων που προετοίμασαν σε συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει περαιτέρω στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε τις στενές διαβουλεύσεις με τους συμμάχους και τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, για τα επόμενα βήματα και για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της Ρωσίας κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία» καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του το ΝΑΤΟ, όπως επισημαίνει ο γ.γ. της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, καταδικάζει τη ρωσική αναγνώριση του Ντονέτσκ/Λουγκάνσκ στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει «διαβρώνει τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και παραβιάζει τις συμφωνίες του Μινσκ. Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Καλούμε τη Μόσχα να σταματήσει να τροφοδοτεί τις συγκρούσεις και να επιλέξει τη διπλωματία».

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2022