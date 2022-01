Ελιζαμπέτα Μπελόνι: Μια γυναίκα στα «ηνία» της ιταλικής εξουσίας;

Το όνομά της είχε κάνει ντόρο προ έτους, όταν ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, ανακοίνωσε τον διορισμό της στην «κεφαλή» της DIS, χρίζοντάς την την πρώτη γυναίκα στα ιταλικά χρονικά που αναλαμβάνει επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας της χώρας: από τις μυστικές υπηρεσίες και την αντικατασκοπεία, έως την κυβερνοασφάλεια.

Τώρα το όνομα της Ελιζαμπέτα Μπελόνι «φλερτάρει», σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, με νέες ιστορικές πρωτιές για το γυναικείο φύλο στη σύγχρονη Ιταλική Δημοκρατία.

Τις προηγούμενες ημέρες, αναφερόταν ως πιθανή -και δη επάξια- διεκδικήτρια της ιταλικής προεδρίας, μέσω της σύνθετης διαδικασίας των μυστικών ψηφοφοριών στη Βουλή, που άρχισαν τη Δευτέρα, χωρίς να έχει επιτευχθεί πολιτική συναίνεση για την ευόδωσή τους.

Καθώς όμως το όνομα του Ιταλού τεχνοκράτη πρωθυπουργού άρχισε να κερδίζει «πόντους», το όνομα της -πολιτικά ανένταχτης και απροσδιορίστου ιδεολογικής κατεύθυνσης- Μπλεόνι άρχισε να φιγουράρει ως πιθανής διαδόχου του «σούπερ Μάριο» στην πρωθυπουργία, σε περίπτωση που ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ μεταπηδήσει τελικά στην ιταλική προεδρία.

Και η Ελιζαμπέτα θεωρείται, εξάλλου, πρόσωπο κοινής αποδοχής. Πολλώ δε μάλλον προς αποφυγήν του σεναρίου που κανένα ιταλικό κόμμα, αλλά ούτε και οι Βρυξέλλες επιθυμούν στην παρούσα φάση.

Την επίσπευση δηλαδή των ιταλικών βουλευτικών εκλογών (έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2023), ενόσω η Ρώμη καλείται να τηρήσει ένα αυστηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, στο οποίο βασίζεται η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Κι από αυτό, ως γνωστόν, τη «μερίδα του λέοντος» έχει εξασφαλίσει η Ρώμη.

Quirinale, il nome di Elisabetta Belloni e l’ipotesi di uno scambio di posti con Draghi. To me this is win win: for stability, growth and more. What a winning duo & highly respected woman finally in a real position. And our politicians would gain respect. https://t.co/BLtD0ogICD

— Anna M Fiorentino (@annamfiore) January 24, 2022