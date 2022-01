ΗΠΑ – Ομηρία σε συναγωγή του Τέξας

Οι αρχές διαπραγματεύονται με έναν άνδρα, που φέρεται να έχει πάρει ομήρους τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τον ραβίνο, σε μια συναγωγή στο Κόλεϊβιλ του Τέξας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το Σάββατο, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram.

Η αστυνομία του Κόλεϊβιλ έγραψε στο Twitter ότι διεξάγει επιχειρήσεις SWAT (με ειδικά όπλα και τακτικές για εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις) στο οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκεται η Συναγωγή Μπεθ Ισραέλ και ανέφερε ότι όλοι οι κάτοικοι που βρίσκονταν στην περιοχή, που γειτνιάζει άμεσα με τη συναγωγή, απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

#Texas, US: The suspect has taken the Rabbi and 3 additional congregates hostage at the #synagogue in #Colleyville. The hostage taker claims his sister is Aafia Siddiqui, who was convicted for 86 years in prison in New York of trying to kill US military personnel. (ABC)

