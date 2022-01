Κάρλος – «Με τον Μπέκαμ βάζαμε στοίχημα στα φάουλ και συνήθως κέρδιζα»

Ο Ρομπέρτο Κάρλος παραχώρησε μια συνέντευξη στο Sport Bible, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προπόνηση με τις εκτελέσεις φάουλ που είχε με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον καιρό που οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έκανε μια αποκάλυψη πως οι δυο τους έβαζαν στοίχημα και το κέρασμα ήταν πως ο χαμένος πληρώνει το δείπνο. Μάλιστα ανέφερε ότι συνήθως νικούσε αυτός και ο Μπέκαμ πλήρωνε το δείπνο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ρομπέρτο Κάρλος:

«Αυτός που έχανε στο στοίχημα των απευθείας εκτελέσεων φάουλ κάθε εβδομάδα θα πλήρωνε για το δείπνο. Κέρδιζα τις περισσότερες φορές και αυτός πλήρωνε τις περισσότερες φορές».

