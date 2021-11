Στο υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε εκτάκτως ο Ισπανός πρέσβης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Δένδιας και ο Ισπανός ομόλογός του είχαν τηλεφωνικη επικοινωνία, προκειμένου ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών να ζητήσει εξηγήσεις για την στρατιωτική συμφωνία και τις πωλήσεις όπλων της Ισπανίας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών, «σε συνέχεια της επίσκεψης του Ισπανού πρωθυπουργού στην Άγκυρα και όσων ανακοινώθηκαν, ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισπανό ομόλογό του J.M.Albares».

«Κατά την συνομιλία, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στα ζητήματα Ελληνικού ενδιαφέροντος που προέκυψαν. Ο Ισπανός ΥΠΕΞ έδωσε διευκρινίσεις και πρότεινε την άμεση επίσκεψή του στην Αθήνα, προς πλήρη διευκρίνιση των σχετικών ζητημάτων. Η πρόταση του έγινε δεκτή» επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών.

During their conversation, FM Dendias referred to the arising issues of Greek interest.

FM Albares gave clarifications and suggested his immediate visit to #Athens, for full clarification of the relevant issues. His suggestion was accepted (2/2) pic.twitter.com/eIF5rHVqpT

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 19, 2021