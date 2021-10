Ένα επιβατικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Χιούστον του Τέξας την Τρίτη. Μετά την πρόσκρουση το αεροσκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες όπως φαίνεται και από τα συγκλονιστικά πλάνα από το σημείο.

Απίστευτο φαίνεται πως και τα 21 άτομα που επέβαιναν κατάφεραν να διαφύγουν από το αεροσκάφος.

Το δυστύχημα συνέβη στην κομητεία Γουόλερ, κοντά στην πόλη Κάτι και κοντά στο αεροδρόμιο του Χιούστον, σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας. Ο σερίφης Troy Guidry επιβεβαίωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι και οι 21 επιβάτες και το πλήρωμα είχαν βγει με ασφάλεια, αν και ένα άτομο είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με τραύματα στην πλάτη.

Πλάνα από τη σκηνή δείχνουν τεράστια σύννεφα από μαύρο καπνό, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τα φλεγόμενα συντρίμμια.

