Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην μεγάλη έκρηξη, που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο σιιτικό τζαμί Ιμάμ Μπαργκάχ στο κέντρο της νότιας πόλης Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Ο τελικός απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί και μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 53 τραυματίες, σύμφωνα με μια νοσοκομειακή πηγή που μίλησε στο AFP.

Φωτογραφίες και βίντεο, που έχουν ληφθεί με κινητό και έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιογράφοι, δείχνει πεσμένους στο ματωμένο πάτωμα του τζαμιού νεκρούς και τραυματίες.

Ένας αξιωματούχος των υγειονομικών υπηρεσιών δήλωσε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, το Μιρουάις, και ότι ο τελικός απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς τα ασθενοφόρα μεταφέρουν και άλλα θύματα εκεί.

Ειδικές δυνάμεις των Ταλιμπάν έφθασαν επί τόπου για να αποκλείσουν τον τόπο της έκρηξης, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να προσφέρουν αίμα για τους τραυματίες.

Μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο (προσοχή σκληρές εικόνες)

Graphic ⚠️:

At least more than ten people were reported to have lost their lives, and more than 50 others were injured in today’s suicide bombing on a Shiite mosque in PD 1 of #Kandahar city.

pic.twitter.com/VNvXUGnJtE

— Middle East Live (@middleeastlive0) October 15, 2021