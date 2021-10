Εκρηξη σημειώθηκε σήμερα στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής σε ένα σιιτικό τζαμί στην πόλη Κανταχάρ του Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ένας τοπικός πολιτικός ηγέτης εκφράζοντας φόβους ότι υπάρχουν πολλά θύματα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και 13 τραυματίες.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολλούς ανθρώπους νεκρούς ή σοβαρά τραυματισμένους στο πάτωμα του τζαμιού.

