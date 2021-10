Ένας άνδρας οπλισμένος με τόξο και βέλη σκότωσε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε επίσης πολλούς σήμερα στην πόλη Κόνγκσμπεργκ στη νοτιοανατολική Νορβηγία, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία, προσθέτοντας πως συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

«Δυστυχώς επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και δυστυχώς επίσης πολλοί νεκροί», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Έιβιν Ος.

Αρνήθηκε να δώσει αριθμό θυμάτων.

Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους παραμένει άγνωστη.

«Ο άνδρας συνελήφθη… από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», συμπλήρωσε.

Τα κίνητρα της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε σε πολλές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης, η οποία έχει 28.000 κατοίκους, παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει τα στοιχεία του υπόπτου, λέγοντας μόνο ότι πρόκειται για έναν άνδρα που οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στην κοντινή πόλη Ντράμεν.

«Δεν υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό άλλων ανθρώπων», δήλωσε ο Ος.

προς το παρόν – το ενδεχόμενο τρομοκρατίας.

