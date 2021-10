Ξεκίνησε το πρόγραμμα επαφών του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην Ουάσινγκτον.

Ο Έλληνας υπουργός επισκέπτεται την αμερικανική πρωτεύουσα για τη διεξαγωγή του τρίτου γύρου του στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου θα υπογραφεί το δεύτερο τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον ελληνικής καταγωγής πρέσβη της Αυστραλίας στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διαπιστώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της διμερούς σχέσης, με τις δύο πλευρές να εστιάζουν στην κοινή τους προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Ινδο-Ειρηνικού Ωκεανού.

Το συγκεκριμένο τετ α τετ έγινε σε συνέχεια της επικοινωνίας που είχε ο Έλληνας ΥΠΕΞ με τον Αυστραλό ομόλογό του.

Ένα βασικό σκέλος του προγράμματος της Τετάρτης, περιλαμβάνει συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον ομογενή βουλευτή της Πολιτείας του Μέριλαντ, Τζον Σαρμπάνη, με τον οποίο συζήτησαν την ενδυνάμωση της διμερούς στρατηγικής σχέσης και την προώθηση κοινών συμφερόντων μέσω της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας. Επιπλέον, συζήτησαν για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε και με τον βουλευτή των ΗΠΑ, Ted Deutch, με τον οποίο συζήτησαν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

Mε τον Βουλευτή των ΗΠΑ Ted Deutch, είχαμε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε Αν. Μεσόγειο και Μ.Ανατολή – I met with US Congressman @RepTedDeutch. Fruitful exchange of views on recent developments in the #EasternMediterranean and #MiddleEast. pic.twitter.com/5uf7vo4y98

