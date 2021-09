Ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά δήλωσε την Κυριακή, πως πιστεύει ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, μέσα στον επόμενο χρόνο, αν και, όπως είπε, θα συνεχίσουν να εμφανίζονται νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού και εκτίμησε ότι με την πάροδο του χρόνου, η covid, πιθανότατα να εξελιχθεί σε μια εποχική γρίπη η οποία θα απαιτεί ετήσιο εμβολιασμό, σύμφωνα με το BusinessInsider.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Άλμπερτ Μπουρλά στο ABC News, τού ζητήθηκε να τοποθετηθεί ως προς τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Moderna, Στεφάν Μπανσέλ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα προέβλεψε ότι η πανδημία «θα τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο». Ο Μπανσέλ υποστήριξε μάλιστα, πως οι πολίτες είτε θα εμβολιαστούν και θα έχουν έναν καλό χειμώνα είτε διαφορετικά, το πιο πιθανό σενάριο είναι να νοσήσουν και ενδεχομένως να χρειαστεί να νοσηλευτούν και στο νοσοκομείο.

Απαντώντας ο Μπουρλά ανέφερε: «Συμφωνώ με την άποψη ότι μέσα σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή» προσθέτοντας ωστόσο, πως «αυτό δεν σημαίνει πως νέες μεταλλάξεις θα πάψουν να μας απασχολούν». Τόνισε μάλιστα, πως η Covid-19 με την πάροδο του χρόνου, πιθανότατα να εξελιχθεί σε μια εποχική γρίπη η οποία θα απαιτεί ετήσιο εμβολιασμό για την αντιμετώπιση των νέων μεταλλάξεων που θα εμφανίζονται από εδώ και στο εξής σε ολόκληρο τον κόσμο. «Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι οι ετήσιοι εμβολιασμοί. Αλλά δεν το γνωρίζουμε πραγματικά. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τα δεδομένα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

“I agree that, within a year, I think will we able to come back to normal life.»

