«Βόμβα» στο Τορίνο από το πουθενά! Παρότι όλα έδειχναν πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα συνεχίσει κανονικά στη Γιουβέτους, φαίνεται πως όλα βρίσκονται στον «αέρα» αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ζήτησε να μην ξεκινήσει βασικός στη σημερινό παιχνίδι με την Ουντινέζε για την πρεμιέρα, με σκοπό να περιμένει κάποια πρόταση και να βρει λύση.

Τη δεδομένη στιγμή πάντως, η «γηραιά κυρία» δεν έχει στα γραφεία της καμία πρόταση για τον 36χρονο, με την υπόθεση να βάζει σε δύσκολη θέση τον σύλλογο, καθώς απομένουν λίγες ημέρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo

He’s NOT starting – it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.

But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2021