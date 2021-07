Έπος: Ο Εβρά «γλεντάει» την Αγγλία για το Euro με δεινόσαυρους

Μυθικό τρολάρισμα του Πατρίς Εβρά στην Εθνική Αγγλίας μία μέρα πριν από το πιο σημαντικό ματς της σύγχρονης ιστορίας τους. Ο Γάλλος, πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είπε να ασχοληθεί με την ομάδα του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ και φρόντισε να το κάνει με απόλυτη επιτυχία. Τα «Τρία Λιοντάρια» έχουν κατακτήσει μόνο ένα Μουντιάλ και αυτό συνέβη το 1966, πριν δηλαδή από 65 χρόνια.

Ο Εβρά δεν άφησε ασχολίαστη αυτή τη μακρόχρονη αποχή των Άγγλων από τα τρόπαια και τους την «είπε» μέσα από μια ανάρτησή του στο twitter, γράφοντας στη λεζάντα ότι: «όταν η Αγγλία κέρδισε κάτι για τελευταία φορά, οι δεινόσαυροι ήταν ακόμα ζωντανή».

Συνόδευσε το ποστάρισμά του και με ένα βίντεο, μέσα από το οποίο εξέφρασε την υποστήριξή του στην ομάδα του Σαουθγκέιτ, με σκοπό να μπει τέλος στα χρόνια ανομβρίας. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Περιμένω τόσο καιρό. Την τελευταία φορά που η Αγγλία κέρδισε ένα τρόπαιο, ακόμη και οι δεινόσαυροι ήταν ζωντανοί. Ελάτε λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε. Go England, go England, I love this game».

Αφορμή φυσικά στάθηκε ο επερχόμενος ημιτελικός των Άγγλων με την Δανία στο «Γουέμπλεϊ» (7/7, 22:00), εκεί όπου και πάλι εντός έδρας καλούνται να επιβεβαιώσουν το τίτλο του φαβορί και να προκριθούν στον τελικό, όπου θα την περιμένει μία εκ των Ισπανία ή Ιταλία.