Κάννες 2021 – Η μεγάλη επιστροφή

Σε μια ιδιαίτερα δυναμική επιστροφή ποντάρει το προσεχές φεστιβάλ των Καννών μετά την περσινή απουσία του λόγω της νόσου COVID 19. Το φεστιβάλ που εφέτος θα διεξαχθεί τον Ιούλιο, σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους, ανακοίνωσε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός του και ταινίες όπως το «The French Dispatch» του Γουές Αντερσον, η «Benedetta» του Πολ Βερχόφεν, το «Flag day» του Σεν Πεν, το «A hero» του Ασγκάρ Φαραντί και η «Annette» του Λεός Καράξ βρίσκονται εντός διαγωνισμού.

Για την ακρίβεια 24 ταινίες θα διεκδικήσουν εφέτος τον Χρυσό Φοίνικα και αυτό σημαίνει ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης Τιερί Φρεμό, προτίμησε να αυξήσει τις ταινίες από το να τις μειώσει όπως συμβαίνει σε πολλά άλλα φεστιβάλ. Και σαν να μην έφτανε αυτό ο Φρεμό ιδρύει από εφέτος ένα νέο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Cannes Premiere και περιλαμβάνει ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στις Κάννες εκτός διαγωνισμού. Ανάμεσά τους το «Jane by Charlotte», ένα πορτρέτο της Τζέιν Μπίρκιν σκηνοθετημένο από την κόρη της Σαρλότ Γκενσμπούρ, το «Hold me tight» του Ματιέ Αλμαρίκ και το ντοκιμαντέρ του Ολιβερ Στόουν «JFK Revisted: Through the Looking Glass».

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η επιλογή αρκετών ταινιών που έχουν σκηνοθετηθεί από γυναίκες και βρίσκονται σε όλα τα προγράμματα. Στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα θα βρούμε εκτός άλλων την Βελγίδα Λόρα Βαντέλ (Un monde), τις Βουλγάρες Μίνα Μίλεβα και Βεσέλα Καζάκοβα (Women do cry), την Ρωσίδα Κίρα Κοβαλένκο (Unclenching the fists) και την Μεξικάνα Τατιάνα Χουέζο (Noche de fuego) είναι ορισμένες από αυτές.

Στο επίσημο πρόγραμμα επίσης διαγωνίζονται αρκετές γυναίκες σκηνοθέτριες, ανάμεσα στις οποίες η Ουγγαρέζα Ιλντιγκο Ενιέντι (γνωστή για την βραβευμένη ταινία «Ψυχή και σώμα») που συμμετέχει με την τελευταία ταινία της «The Story of My Wife».

“Ahed’s Knee” (“Ha’berech”) – Ναβάντ Λαπίντ

“Annette,” – Λεός Καράξ

“Benedetta,” – Πολ Βερχόφεν

“Bergman Island,” Mία Χάνσεν – Λοβ

“Casablanca Beats,” Ναμπίλ Αγιούτς

“Compartment No. 6” (“Hytti Nro 6) Γιούρο Κουσομάνεν

“Drive My Car,” Τιουσούκε Χαμαγκούτσι

“Everything Went Fine” (“Tout s’est bien passé”) – Φρανσουά Οζόν

“Flag Day” – Σον Πεν

“France,” – Μπρουνό Ντιμόν

“The French Dispatch” – Γουές Αντερσον

“A Hero” – Ασγκάρ Φαραντί

“La fracture” – Κατρίν Κορσινί

“Lingui” – Μαχαμάτ Σαλέχ Χαρούν

“Memoria” – Απιτσατπόνγκ Βεερθεσακούλ

“Nitram” – Τζάστιν Κερζέλ

“Paris, 13th District” (“Les Olympiades”) – Ζακ Οντιάρ

“Petrov’s Flu” – Κίριλ Σερεμπρένικοφ

“Red Rocket” Σον Μπέικερ

“The Restless” (“Les Intranquilles”) – Γιοακίμ Λαφός

“The Story of My Wife” – Ιλντιγκο Ενιέντι

“Three Floors” (“Tre Piani”) – Νάνι Μορέτι

“Titane”- Τζούλια Ντουκουρνό

“The Worst Person in the World” – Γιοακίμ Τρίερ