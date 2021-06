Τσίλντρες: «Οι πιο πιστοί οπαδοί είναι του Ολυμπιακού»

Ο Τζος Τσίλντρες αποθέωσε τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε απάντηση του στο Twitter, τονίζοντας πως είναι οι πιο πιστοί οπαδοί στον κόσμο.

Ο Αμερικανός σταρ που πέρασε από τους ερυθρόλευκους την περίοδο 2008-10 δεν έχει ξεχάσει το πάθος των οπαδών της ομάδας, κάτι που τόνισε και δημόσια.

«Ποιοι είναι οι πιο πιστοί οπαδοί στον κόσμο;», αναρωτήθηκε ο πρώην NBAer, Μπαρόν Ντέιβις και ο πρώην παίκτης -μεταξύ άλλων- των Χοκς, Ολυμπιακού, Σανς, Νετς και Πέλικανς, απάντησε «αυτοί του Ολυμπιακού».

Μάλιστα, ο λογαριασμός των Πειραιωτών ανέφερε: «Είσαι ένας από εμάς, ερυθρόλευκη οικογένεια».

Who has the most loyal fans in sports?

— Baron Davis (@BaronDavis) May 31, 2021