Αγκουέρο: Περνάει ιατρικά στην Μπαρτσελόνα και ανακοινώνεται

Αφού αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, ο Σέρχιο Αγκουέρο μπορεί να θεωρείται πλέον ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν φθάσει σε οριστική συμφωνία εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντινός έχει δώσει ήδη χέρια με τους Μπλαουγκράνα και πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για να κλειδώσει οριστικά το deal.

Ο 33χρονος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και να ανακοινωθεί από τους Καταλανούς και επίσημα.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο έως το 2023.

Sergio Agüero will be in Barcelona in the next few hours in order to undergo his medical. Contract until June 2023 already signed. Eric Garcia set to be announced too. Gini Wijnaldum deal will be officially completed in the next few days, here-we-go confirmed. 🔵🔴 #FCB #Barça

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021