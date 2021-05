«Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά με το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους και προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ», αναφέρει σε ανάρτηση στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

«Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών», προσθέτει.

. @GreeceMFA is in constant contact with the competent authorities & European partners regarding the aircraft operating the Athens-Vilnius flight that made a forced landing in Minsk. Our primary concern is the safety of all passengers. https://t.co/yUqVmR1WZr

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές της Λευκορωσίας ανάγκασαν αεροσκάφος της Ryanair με προορισμό τη Λιθουανία να προσγειωθεί στο Μινσκ ώστε να συλλάβουν τον δημοσιογράφο Ρόμαν Προτάσεβιτς που επέβαινε σε αυτό.

Το αεροπλάνο, που πετούσε πάνω από τη Λευκορωσία σε πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους, είχε σχεδόν φθάσει στη Λιθουανία όταν άλλαξε κατεύθυνση και συνοδεία μαχητικού οδηγήθηκε στο Μινσκ εν μέσω πληροφοριών ότι στο αεροσκάφος υπήρχαν εκρηκτικά, σύμφωνα με διαδικτυακό ιστότοπο εντοπισμού πτήσεων και το BelTA. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αεροπλάνο.

According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today. https://t.co/rnUpiqOjch

Συνάδελφοι του Προτάσεβιτς καταγγέλλουν ότι Λευκορώσοι πράκτορες, που επέβαιναν και αυτοί στο αεροπλάνο, ανάγκασαν το πλήρωμα της Ryanair να γυρίσει την πτήση στο Μινσκ, λίγα λεπτά πριν αυτό εγκαταλείψει τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, με πρόσχημα δήθεν τρομοκρατικό κίνδυνο.

Αν ισχύουν οι καταγγελίες αυτές, τότε μιλάμε ξεκάθαρα για αεροπειρατεία, ενώ δημιουργείται και ζήτημα ασφαλείας για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πώς κατάφεραν Λευκορώσοι πράκτορες να μπουν ινκόγκνιτο σε πτήση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν λίγο πριν βγει το αεροπλάνο από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και μπει σε αυτόν της Λιθουανίας, λευκορωσικό πολεμικό αεροσκάφος τύπου MIG-29 το υποχρέωσε να κατευθυνθεί προς Μινσκ.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ινγκρίτα Σιμονίτε, έγραψε στο Twitter: “Οι επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους βρέθηκαν σε κίνδυνο όταν αναγκάστηκαν να προσγειωθούν στο Μινσκ. Ζητούμε το αεροσκάφος και οι επιβάτες να αναχωρήσουν αμέσως για το Βίλνιους!”.

Passengers and crew of Ryanair flight en route from Athens to Vilnius have been put in danger – when forcibly landed in Minsk.

We demand that the plane and passengers be allowed to fly to Vilnius immediately!

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) May 23, 2021