Αναστάτωση και προβληματισμό προκαλούν τα τρία περιστατικά θρομβώσεων στην Κρήτη, μετά από εμβολιασμό με AstraZeneca, τα οποία συμπέφτουν και γεωγραφικά και χρονικά. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, λένε οι ειδικοί, με τα περιστατικά αυτά να βρίσκονται υπό διερεύνηση. Μιλώντας για τα τρία περιστατικά ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης, στο MEGA, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται μόνο το ένα περιστατικό να συνδέεται με επιπλοκές του εμβολίου. Ακίνητα: Ηλεκτρονικά και οι μεταβιβάσεις – Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα «Στον 35χρονο, το πρώτο περιστατικό, έγινε όλος ο διαγνωστικός έλεγχος. Γνωρίζουμε τι έγινε. Υποβλήθηκε ο φάκελος στον ΕΟΦ. Αναμένεται να ταξινομηθεί το περιστατικό σαν πιθανή επιπλοκή από το εμβόλιο. Η διάγνωση του νοσοκομείου είναι θρομβωτικό επεισόδιο, επεισόδιο που συνδέεται με το εμβόλιο. Τα άλλα δύο περιστατικά σε διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου. Μοιάζουν πιο περιπλεγμένα» σημείωσε. Δύσκολο να ήταν προβληματική η παρτίδα των AstraZeneca στην Κρήτη «Αν αποδειχθούν και τα άλλα δύο περιστατικά, στατιστικά θα είναι αδικαιολόγητο. Τα περιστατικά θρομβώσεων είναι ένα στις 600.000 και στην Κρήτη θα είναι 1 στις 50.000» πρόσθεσε. Ο κ. Τζανάκης δήλωσε ότι είναι «υπόθεση εργασίας που μου φαίνεται πολύ απομακρυσμένη ή δύσκολη το να είχε πρόβλημα η παρτίδα των AstraZeneca που ήρθαν στην Κρήτη. Δεν ξέρω ποιος γέννησε αυτή την θεωρία ούτε ξέρω αν ερευνάται. Ούτε γνωρίζω στην βιβλιογραφία ότι υπάρχουν προβληματικές παρτίδες». Όπως ανέφερε, στην Κρήτη, πέθαναν 168 άνθρωποι από κοροναϊό. «Αυτοί θα ζούσαν αν είχαν εμβολιαστεί. Δεν εμβολιάστηκαν γιατί δεν υπήρχαν τότε τα εμβόλια. Τώρα συζητάμε για δύο πιθανά περιστατικά. Ο νεαρός πήρε χθες εξιτήριο. Και οι δύο γυναίκες πιθανόν θα γίνουν καλά». Τι απάντησε ο Κικίλιας στα περί προβληματικής παρτίδας εμβολίων AstraZeneca Την ίδια ώρα κατά τη χτεσινή ενημέρωση για τον κοροναϊό, ο Βασίλης Κικίλιας ερωτήθηκε σχετικά με τα τρία αυτά περιστατικά και απέρριψε τη θεωρία της προβληματικής παρτίδας «Έχουμε αποφασίσει ότι όλα τα θέματα που μπαίνουν στο πλαίσιο της πανδημίας και των εμβολιασμών απαντώνται με γνώμονα την ασφάλεια. Υπάρχει ένα τεράστιο όφελος του εμβολιασμού που δεν μπορεί να αναιρεθεί, όμως η ασφάλεια μπαίνει πάνω από όλα. Τα περιστατικά ερευνώνται από τους ειδικούς» είπε ο υπουργός Υγείας, λέγοντας πως συντάσσεται κίτρινη κάρτα και ακολουθούνται τα πρωτόκολλα» Σε κάθε περίπτωση τόνισε πως δεν γίνεται να απαντήσει στην παρούσα φάση αναφορικά με τα σενάρια για προβληματική παρτίδα εμβολίων και υπογράμμισε πως όλα τα περιστατικά είναι υπό διερεύνηση. Φταίει το AstraZeneca; Τι λένε οι ειδικοί «Εάν είναι από το ίδιο εμβόλιο και αν είναι όλα θρομβώσεις μήπως κάτι συμβαίνει με την παρτίδα που πήγε στην Κρήτη. Πρέπει να κοιταχτεί τι έγινε με την παρτίδα», σημειώνει ο Γιώργος Χρούσος, μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Όπως εξηγεί στο LIVE NEWS ο Γιώργος Χρούσος, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται είτε σε ελαττωματική παρτίδα των εμβολίων, είτε σε εσφαλμένο τρόπο συντήρησής τους. «Ή το ένα ή το άλλο. Είτε πρόβλημα συντήρησης είτε κάτι συνέβη στην παρασκευή του εμβολίου. Πολλές φορές προκύπτουν προβλήματα όταν παράγεις τέτοια βιολογικά υλικά. Να ξέρετε ότι και τα 4 εμβόλια κάνουν θρόμβωση». Παρουσίασε νέα θρόμβωση στον εγκέφαλο η 44χρονη Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις με την πορεία της υγείας της 44χρονης που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και εξετάζεται για επιπλοκές από το εμβόλιο της AstraZeneca. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Creta24, η γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία η οποία έδειξε εγκεφαλική θρόμβωση. Οι εξελίξεις έχουν σημάνει «κόκκινο» συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος και πλέον εξετάζεται η εσπευσμένη μεταφορά της ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι θεράποντες γιατροί ενημέρωσαν της οικογένεια της 44χρονης για την συγκεκριμένη εξέλιξη που ανατρέπει τα αρχικά δεδομένα των συμπτωμάτων που εμφάνισε. Η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά δυσάρεστη, καθώς μέχρι χθες το βράδυ η πορεία της υγείας της 44χρονης κρινόταν καλή. Kαι άλλη γυναίκα με θρόμβωση στον εγκέφαλο στην Κρήτη Tην ίδια ώρα, μια 47χρονη μητέρα νοσηλεύεται και αυτή στο ΠΑΓΝΗ με εγκεφαλικό και παράλυση στο μισό της πρόσωπο έπειτα από τον εμβολιασμό με AstraZeneca. H κόρη της ανέφερε στο LIVE NEWS ότι είναι σε σταθερή κατάσταση. «Έχει μια ελάχιστη, ελάχιστη βελτίωση όχι κάτι παραπάνω. Συνεχίζουμε τις εξετάσεις όπως καρδιογράφημα και παλμούς καρδιάς γιατί το εγκεφαλικό μπορεί να προκαλέσει και έμφραγμα». Από την πρώτη ημέρα του εμβολιασμού της, είχε υψηλό πυρετό. Μια εβδομάδα μετά, η 47χρονη ένιωσε έντονο πονοκέφαλο και δυσφορία στα άκρα, συμπτώματα που την οδηγούν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. «Η γυναίκα παρουσιάζει αφασία έκφρασης και πλευρά ημιπαράλυση. Έχει κάνει ένα σοβαρό επεισόδιο θα έλεγα. Μια θρόμβωση της αριστεράς καρωτίδος», λέει ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, διοικητής ΠΑΓΝΗ. Ο 35χρονος με τη διπλή θρόμβωση και το «ύποπτο» αντίσωμα Το τρίτο περιστατικό στην Κρήτη αφορά 35χρονο από την Ιεράπετρα που εμβολιάστηκε τη Μεγάλη Πέμπτη με την πρώτη δόση AstraZeneca. Στην εβδομάδα πάνω παρουσιάζει πυρετό και πονοκέφαλο και τη Δευτέρα 10 Μαΐου κάνει εισαγωγή με θρόμβωση στο αριστερό πόδι. 6 μέρες αργότερα πληροφορείται πως έχει και 2η θρόμβωση στην καρωτίδα, η οποία αφαιρείται κι αυτή με επιτυχία. «Προχτές που ήρθε το πρώτο περιστατικό (σ.σ. 47χρονη) ανησύχησαν και μου έκαναν και μένα μια μαγνητική εγκεφάλου. Είναι καθαρή και θα φύγω ή σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί», λέει ο Αλέξανδρος Μεταξάκης, 35χρονος με διπλή θρόμβωση. Στις εξετάσεις του 35χρονου εντοπίστηκε αντίσωμα που συνδέει τη διπλή θρόμβωση με το εμβόλιο της AstraZeneca με το περιστατικό ωστόσο, να είναι ακόμη υπό διερεύνηση. «Βρήκαν το αντίσωμα του αιμοπεταλιακού παράγοντα 4. Είναι μια αυτοάνοση κατάσταση που παράγεται μετά από εμβόλια, είναι αυτό που λέμε VIPID», λέει ο κ. Χρούσος. Το γεγονός ότι και τα τρία περιστατικά εντοπίζονται στην Κρήτη και μάλιστα την ίδια χρονική περίοδο προκαλεί προβληματισμό. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, με τις αρχές να εξετάζουν αν η συγκεκριμένη παρτίδα εμβολίων ήταν προβληματική. «Εάν είναι από το ίδιο εμβόλιο και αν είναι όλα θρομβώσεις μήπως κάτι συμβαίνει με την παρτίδα που πήγε στην Κρήτη. Πρέπει να κοιταχτεί τι έγινε με την παρτίδα», σημειώνει ο Γιώργος Χρούσος, μέλος Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Όπως εξηγεί στο LIVE NEWS ο Γιώργος Χρούσος, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται είτε σε ελαττωματική παρτίδα των εμβολίων, είτε σε εσφαλμένο τρόπο συντήρησής τους. «Ή το ένα ή το άλλο. Είτε πρόβλημα συντήρησης είτε κάτι συνέβη στην παρασκευή του εμβολίου. Πολλές φορές προκύπτουν προβλήματα όταν παράγεις τέτοια βιολογικά υλικά. Να ξέρετε ότι και τα 4 εμβόλια κάνουν θρόμβωση».