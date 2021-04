Όλο και πιο κοντά στο να πάρει… σάρκα και οστά βρίσκεται η European Super League.

Αφού ανακοινώθηκε η δημιουργία της, η κλειστή λίγκα ενημέρωσε πως βρήκε ήδη χρηματοδότη, με τις εξελίξεις να τρέχουν με απίστευτο ρυθμό.

Μέσω του Reuters, η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λιγκ έκανε γνωστό πως βρήκε χρηματοδότη για το μεγάλο πρωτάθλημα που ετοιμάζει.

Η αμερικάνικη τράπεζα επενδύσεων JP Morgan είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει να χρηματοδοτήσει τη διοργάνωση.

Έτσι, οι 12 σύλλογοι ξεπερνούν ακόμη ένα εμπόδιο και πηγαίνουν ολοταχώς προς την έναρξη της European Super League.

🚨 BREAKING 🚨

JP Morgan have confirmed they are financing the ‘European Super League’ pic.twitter.com/0DKrZcBZKj

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2021