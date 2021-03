Όπως κάθε τρίμηνο, η CIES Football βγάζει έναν μίνι απολογισμό των ποδοσφαιριστών των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων. Κάθε τρεις μήνες, η κορυφαία ομάδα έρευνας του πλανήτη που έχει την υπογραφή της FIFA, ανακοινώνει τις επιδόσεις και τις κατατάξεις των ποδοσφαιριστών από τα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Έτσι η CIES έκανε γνωστά τα αποτελέσματα, τα οποία δεν προκάλεσαν και μεγάλες εκπλήξεις… Τουλάχιστον στην κορυφή, καθώς εκεί πέρα βρίσκεται όπως ήταν αναμενόμενο ο Λιονέλ Μέσι. Δεν θα μπορούσε και αλλιώς, καθώς ο Αργεντινός διανύει μία μυθική περίοδο, έχοντας σκοράρει με την Μπαρτσελόνα 21 τέρματα! Μάλιστα, ο μέσος βαθμολόγησης του ανά αγώνα, ξεπερνάει το 9!





Στη δεύτερη θέση, ακόμη μία αναμενόμενη επιλογή. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι ο… best of the rest με τον Πολωνό να αφήνει στην 5η θέση τον Κριστιάνο Ρονάλντο που ομολογουμένως περνάει μία… μίνι κρίση, έχοντας μείνει εκτός Champions League και πρωταθλήματος από πολύ νωρίς.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη έρχεται στην 3η θέση, όπου βρίσκεται ο Ζορζίνιο. Εάν κρίνουμε από το φοβερό ξεκίνημα του Τόμας Τούχελ στον πάγκο των «μπλε» τότε η κατάταξη του Ζορζίνιο κρίνεται λογική, καθώς ο Ιταλός είναι ένα από τα βασικά γρανάζια του Γερμανού. Ο 29χρονος έχει μεταμορφωθεί και από… παίκτης 18αδας, έχει γίνει σε έναν καταλυτικό ποδοσφαιριστή για τους Λονδρέζους που παραμένουν αήττητοι στα 15 πρώτα παιχνίδια του Τούχελ.

Μάλιστα ο ποδοσφαιριστής της Τσέλσι είναι και ο μόνος από την Premier League που έχει μία θέση στην πρώτη 10αδα!

Ακολουθεί, ο… βράχος του Πεπ Γκουαρντόλα. Ο λόγος φυσικά για τον Ρούμπεν Ντίας που είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι στη φετινή εκπληκτική πορεία των «πολιτών» σε πρωτάθλημα, κύπελλα και Champions League!

Την 10αδα διαμορφώνουν οι Φεκίρ (Μπέτις), Κρόος (Ρεάλ Μαδρίτης), Άντρε Σίλβα (Άιντραχτ), Ινσίνιε (Νάπολι) και Τζέιντον Σάντσο.