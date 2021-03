Σεισμός εντάσεως 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Σάββατο τις ανατολικές ακτές της Χονσού στην Ιαπωνία.

Η τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα πρώτα κύματα, ύψους ενός μέτρου, έκαναν την εμφάνισή τους στις ακτές λίγο μετά τον σεισμό.

Για τον σκοπό αυτό, συστήθηκε σε εκείνους που βρίσκονται κοντά σε παράκτιες περιοχές να μετακινηθούν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η δόνηση έγινε έντονα αισθητή και στην πρωτεύουσα του Τόκυο.

Tsunami warning in effect for Miyagi prefecture. If in area, follow emergency protocols and seek higher ground. 1 of 2.

