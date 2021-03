Στους δρόμους βγήκαν, το Σάββατο, γάλλοι πολίτες αλλά και Έλληνες που κατοικούν στη Γαλλία ως ένδειξη αλληλεγγύης στα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του διημέρου κινητοποιήσεων που διοργανώθηκε στην Ελλάδα (13 και 14 Μαρτίου) με αφορμή τα γεγονότα που συνέβησαν στη Νέα Σμύρνη, πραγματοποιήθηκε πορεία και στο Παρίσι.

Όπως ανέφεραν στο κάλεσμά τους, πέραν της αστυνομικής βίας διαμαρτύρονται και για την ίδρυση του αστυνομικού σώματος για τα πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του κράτους, ενώ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους και στον -μέχρι πρότινος- απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα.

Μάλιστα, το σύνθημα που κυριάρχησε στα πανό τους ήταν το «J’ ai mal» (μτφ. «πονάω»).

Place de la Republique, Paris – today. Demonstration against the police brutality events that have lately come to light in Greece. #Jaimal #ποναω pic.twitter.com/a6dap9jgWG

— Syriza Youth International (@SyrizaY) March 13, 2021