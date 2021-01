Η Κομισιόν δεν είναι ικανοποιημένη από τις απαντήσεις που έδωσε η ΑstraZeneca σχετικά με τη μικρότερη ποσότητα εμβολίων με την οποία θα προμηθεύσει τα κράτη-μέλη της ΕΕ υπογράμμισε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ σε μήνυμά της.

«Γνωρίζετε ότι το εμβόλιο της AstraZeneca βρίσκεται επί του παρόντος στα τελικά στάδια της διαδικασίας έγκρισης με τον EMA. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, ο EMA θα μπορούσε να συστήσει άδεια αγοράς έως το τέλος αυτής της εβδομάδας. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα αναφορικά με τον εφοδιασμό» σημείωσε η Στέλλα Κυριακίδου.

Προσέθεσε ότι «την περασμένη Παρασκευή, η εταιρεία AstraZeneca ενημέρωσε με έκπληξη την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ ότι σκοπεύει να παρέχει πολύ λιγότερες δόσεις τις επόμενες εβδομάδες από ό, τι συμφωνήθηκε και ανακοίνωσε. Αυτό το νέο πρόγραμμα δεν είναι αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η Ευρωπαία Επίτροπος επισήμανε ότι απέστειλε επιστολή στην εταιρεία στην οποία όπως αναφέρει «έθεσε σημαντικές και σοβαρές ερωτήσεις».

The EU wants to know exactly which doses have been produced where by @AstraZeneca so far, and if, or to whom, they have been delivered.

The answers of the company during the Steering Board discussion have not been satisfactory so far. A second meeting is scheduled for tonight.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021