Τέσσερις νεκροί, πολλοί τραυματίες, 52 συλληφθέντες και μια βαθιά πληγή στη Δημοκρατία είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των βίαιων και πρωτοφανών επεισοδίων που ξέσπασαν με την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, την ώρα που συνεδρίαζε το Κολλέγιο των Εκλεκτόρων προκειμένου να επικυρώσει την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Το Κογκρέσο ανέστειλε τη συνεδρίαση -αναμένεται επικύρωση των αποτελεσμάτων εντός των επόμενων ωρών- με όσους ήταν παρόντες να φυγαδεύονται αμέσως, ενώ σε εικόνες που μεταδόθηκαν εμφανίστηκαν άνδρες των αρχών να έχουν τραβήξει όπλα και να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους εισβολείς διαδηλωτές με αποτέλεσμα να χάσει τη μάχη με τη ζωή μετά από πυρά αστυνομικού μία γυναίκα, και στη συνέχεια να καταλήξουν ακόμη τρεις από άγνωστους προς το παρόν λόγους.

Η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν και κατέλαβαν αίθουσες του Κογκρέσου. Ένας από τους διαδηλωτές που είχε εισβάλλει στη Γερουσία φώναξε: «Ο Τραμπ είναι ο νικητής των εκλογών», ενώ κάποιοι ήρθαν σε συγκρούσεις σώμα με σώμα με τους άνδρες ασφαλείας.

Χρειάστηκαν τουλάχιστον 4 ώρες προκειμένου να καταφέρουν οι αρχές να εκκενώσουν το κτίριο από τους εισβολείς και να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα στην αμερικανική πρωτεύουσα παρά την απροθυμία του απερχόμενου προέδρου να στείλει ηχηρό μήνυμα στους διαδηλωτές προκειμένου να λάβουν τέλος τα έκτροπα. Μάλιστα, πολλές ήταν οι φωνές που έκαναν λόγο για απόπειρα πραξικοπήματος.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο:

Video shows damage left behind in the office of a Senate Parliamentarian and her staff, located on the first floor of the Capitol, right next to one of the main doors that was breached. pic.twitter.com/ovu4MQMFGn — The Hill (@thehill) January 7, 2021

Proud Boys & MAGA seditionists make a colossal mess, try to prevent peaceful transfer of power, break into offices, damage property, take selfies & walk out of the Capitol Bldg escorted by police (no #Covid19 masks) Guess cleans up the mess? #WashingtonDC pic.twitter.com/B4f6Q88USz — Dr. Malinda S. Smith (@MalindaSmith) January 7, 2021

FBI Swat Teams inside US Capitol to clear building and eventually resume Election certification. Some pro Trump radicals still inside. DC Police said they deployed ‘chemical irritants on police’ to breach Capitol (AP) pic.twitter.com/t87gKtEZBq — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 6, 2021

Δείτε εικόνες από το εσωτερικό του Καπιτωλίου

I’m inside the Capitol for @USATODAY. The aftermath of Trump rioters storming the building is jarring

Glass everywhere, dust blankets the ground, broken benches turned on their side, used medical kit with an IV & AED machine that was used on a woman who was squeezed in the chaos pic.twitter.com/aafYiH6GpD — Christal Hayes (@Journo_Christal) January 7, 2021