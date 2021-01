Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Γερουσίας για την επικύρωση της εκλογής Μπάιντεν.

Υπερασπιστήκαμε τη Δημοκρατία, είπε ο απερχόμενος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, στην έναρξη της συνεδρίασης της Γερουσίας στο Καπιτώλιο, μετά την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο κτίριο.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, ενημέρωσε ότι η κύρωση της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα γίνει αργότερα το βράδυ της Τετάρτης (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

«Ο σκοπός μας θα επιτευχθεί», τόνισε η Πελόσι σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, σημειώνοντας πως αδημονεί να δει τα μέλη του Κογκρέσου «αργότερα απόψε». Η διαδικασία, ανέφερε, θα ξεκινήσει αφού η αστυνομία ενημερώσει πως ο χώρος του Καπιτωλίου είναι ασφαλής, μετά την εισβολή οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο εμβληματικό κτίριο.

