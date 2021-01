Καθόλη τη διάρκεια της εισβολής τον οπαδών του στο Καπιτώλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε χαρακτηριστική απάθεια και αδιαφορία, μην επιθυμώντας ουσιαστικά να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να κατευνάσει τον όχλο των οπαδών του.

Η στάση του Τραμπ, που οδήγησε στον θάνατο μίας γυναίκας, λίγο έλειψε να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη αιματοχυσία κάνοντας έτσι πολλά στελέχη του κόμματος των Ρεπουμπλικανών να του γυρίσουν την πλάτη. Ανάμεσά τους ήταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε:

«Όλα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σήμερα είναι απαράδεκτα. Η ανομία και οι ταραχές -εδώ ή σε όλο τον κόσμο- είναι πάντοτε απαράδεκτες. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και πάντα υποστηρίζω το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διαμαρτύρεται ειρηνικά για τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω του.

»Η βία όμως, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων -συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που φροντίζουν για την ασφάλεια όλων μας- είναι απαράδεκτη και εδώ και στο εξωτερικό.

»Ας φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης τους εγκληματίες που εμπλέκονται σε αυτές τις ταραχές. Η Αμερική είναι καλύτερη από αυτήν που είδαμε σήμερα, μια χώρα όπου υπηρέτησα ως μέλος του Κογκρέσου και όπου έζησα, από πρώτο χέρι, τη δημοκρατία στα καλύτερά της»

Αποστάσεις από τους καταστροφικούς αντιδημοκρατικούς χειρισμούς του Τραμπ κράτησε και η γερουσιαστής Κάθι Ρότζερς που είχε στηρίξει τον Τραμπ στο αφήγημα περί νοθείας στις εκλογές, τάχθηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Facebook.

Μεταξύ άλλων δήλωσε «Αυτό που συνέβη σήμερα και συνεχίζει να εξελίσσεται στην πρωτεύουσα είναι ατιμωτικό και μη αμερικανικό. (…) Πρέπει να έχουμε μια ομαλή μετάβαση εξουσίας. Δεν γίνεται όμως να μην τοποθετηθούμε βλέποντας την κατάσταση. Εγώ αλλάζω στάση και δεν στηρίζω τα όσα έχει πει ο πρόεδρος για το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα ψηφίσω υπέρ της επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτή την τρέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η γερουσιαστής Ρότζερς, η οποία ανήκει στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Η ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Ιλχάν Ομάρ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για αίτημα άμεσης καθαίρεσης του Τραμπ.

I am drawing up Articles of Impeachment.

Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.

We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021